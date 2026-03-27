यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, 29 मार्च से परीक्षा; एडमिट कार्ड जारी

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प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर आ गई है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS-2025 मुख्य परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. जैसे ही तारीखें घोषित हुईं, अभ्यर्थियों के बीच हलचल तेज हो गई है. अब तैयारी के अंतिम दौर का समय है, क्योंकि परीक्षा 29 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 तक चलेगी.

आयोग ने परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इस बार मुख्य परीक्षा दो शहरों प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित की जाएगी.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी पूरी

आयोग के अनुसार परीक्षा दो सत्रों में कराई जाएगी. इसके लिए कुल 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. पूरे प्रदेश से 11,403 अभ्यर्थी इस मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. इतने बड़े स्तर पर परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से हो सके.

शहरवार देखें तो प्रयागराज में 12 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4,757 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. वहीं लखनऊ में 15 केंद्रों पर 6,646 अभ्यर्थी शामिल होंगे. सभी केंद्रों पर सह केंद्र व्यवस्थापक, बाहरी निरीक्षक और सहयोगी निरीक्षकों की तैनाती कर दी गई है.

सुरक्षा और व्यवस्था पर खास ध्यान

प्रशासन ने परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. हर केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाएगी. परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न हो, इसके लिए भी योजना बनाई गई है. अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो. हर कमरे में निगरानी की व्यवस्था रहेगी और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.





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अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह

आयोग और प्रशासन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा के दिन समय से पहले केंद्र पर पहुंचें. एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा. बिना जरूरी दस्तावेज के किसी को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

दो सत्रों में होगी परीक्षा

PCS मुख्य परीक्षा हर दिन दो सत्रों में कराई जाएगी. सुबह और दोपहर के सत्र में अलग-अलग पेपर होंगे. इसलिए अभ्यर्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है. लगातार चार दिनों तक परीक्षा देना आसान नहीं होता, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है.

एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जानकारी भरकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र, तारीख और समय की पूरी जानकारी दी गई है.





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