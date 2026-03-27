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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPPSC PCS Mains 2025: यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, 29 मार्च से परीक्षा; एडमिट कार्ड जारी

UPPSC PCS Mains 2025: यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, 29 मार्च से परीक्षा; एडमिट कार्ड जारी

UPPSC PCS Mains Exams 2025: 29 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक PCS-2025 मुख्य परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के 27 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें 11,403 अभ्यर्थी शामिल होंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Mar 2026 03:33 PM (IST)
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प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर आ गई है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS-2025 मुख्य परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. जैसे ही तारीखें घोषित हुईं, अभ्यर्थियों के बीच हलचल तेज हो गई है. अब तैयारी के अंतिम दौर का समय है, क्योंकि परीक्षा 29 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 तक चलेगी.

आयोग ने परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इस बार मुख्य परीक्षा दो शहरों प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित की जाएगी.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी पूरी

आयोग के अनुसार परीक्षा दो सत्रों में कराई जाएगी. इसके लिए कुल 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. पूरे प्रदेश से 11,403 अभ्यर्थी इस मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. इतने बड़े स्तर पर परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से हो सके.

शहरवार देखें तो प्रयागराज में 12 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4,757 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. वहीं लखनऊ में 15 केंद्रों पर 6,646 अभ्यर्थी शामिल होंगे. सभी केंद्रों पर सह केंद्र व्यवस्थापक, बाहरी निरीक्षक और सहयोगी निरीक्षकों की तैनाती कर दी गई है.

सुरक्षा और व्यवस्था पर खास ध्यान

प्रशासन ने परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. हर केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाएगी. परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न हो, इसके लिए भी योजना बनाई गई है. अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो. हर कमरे में निगरानी की व्यवस्था रहेगी और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.

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अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह

आयोग और प्रशासन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा के दिन समय से पहले केंद्र पर पहुंचें. एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा. बिना जरूरी दस्तावेज के किसी को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

दो सत्रों में होगी परीक्षा

PCS मुख्य परीक्षा हर दिन दो सत्रों में कराई जाएगी. सुबह और दोपहर के सत्र में अलग-अलग पेपर होंगे. इसलिए अभ्यर्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है. लगातार चार दिनों तक परीक्षा देना आसान नहीं होता, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है.

एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जानकारी भरकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र, तारीख और समय की पूरी जानकारी दी गई है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 03:29 PM (IST)
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Education UPPSC PCS Mains 2025 UP PCS Mains 2025 UPPSC PCS Mains 2025 Date
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