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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE आंसर शीट पोर्टल ठप! छात्रों की बढ़ी चिंता, डेडलाइन बढ़ी लेकिन

CBSE आंसर शीट पोर्टल ठप! छात्रों की बढ़ी चिंता, डेडलाइन बढ़ी लेकिन

सीबीएसई के आंसर शीट पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों के कारण 12वीं के छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं. जिसे लेकर उनकी नाराजगी सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 May 2026 03:58 PM (IST)
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  • सीबीएसई 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिका कॉपी का पोर्टल बंद है.
  • पोर्टल 'service unavailable' दिखा रहा, छात्रों की बढ़ रही हैं मुश्किलें.
  • आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई तक बढ़ाई गई, पर छात्र मांग रहे समय.
  • जांची गई कॉपी देखने के बाद होगा नंबरों की जांच या पुनर्मूल्यांकन.

सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के छात्रों के लिए इन दिनों जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं. सीबीएसई की तरफ से आंसर शीट की कॉपी पाने के लिए शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल छात्रों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है. 19 मई को बोर्ड ने घोषणा की थी कि छात्र अपनी जांची हुई उत्तर पुस्तिका की कॉपी पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन कई छात्रों को पोर्टल पर “service unavailable” का मैसेज दिखा. 20 मई को भी यही स्थिति बनी रही. सोशल मीडिया पर छात्रों ने अपनी परेशानी साझा की और कहा कि लिंक खुल ही नहीं रहा.

इस बीच सीबीएसई ने राहत देते हुए आवेदन की अंतिम तारीख 22 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी है. लेकिन छात्रों का कहना है कि एक दिन की बढ़ोतरी काफी नहीं है, क्योंकि पोर्टल कई घंटों तक बंद रहता है और आवेदन नहीं हो पा रहा. छात्रों ने कम से कम एक हफ्ते का समय बढ़ाने की मांग की है, ताकि सभी को बराबर मौका मिल सके. हालांकि अभी तक पोर्टल पर Site is Under Updation का मैसेज आ रहा है.

दरअसल, सीबीएसई ने इस चरण में सिर्फ जांची हुई उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी देने की प्रक्रिया शुरू की है. यानी छात्र पहले अपनी कॉपी देखेंगे, उसके बाद अगर उन्हें किसी तरह की गलती लगती है, तो वे अगले चरण में नंबरों की जांच या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे. बोर्ड के तय कार्यक्रम के अनुसार, नंबरों की जांच, गलती की शिकायत और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन 26 मई से 29 मई के बीच होंगे.

ये भी पढ़ें-CBSE Three Language Policy: CBSE न्यू 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल, बीच सत्र में बदलाव से छात्र और अभिभावक बेहद परेशान

बोर्ड ने क्या कहा?
बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि अगर छात्र को कॉपी देखने के बाद कोई गड़बड़ी लगती है, तो वह तय तारीख पर आवेदन कर सकता है. विशेषज्ञों की टीम फिर से कॉपी की जांच करेगी. इस प्रक्रिया के बाद नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं.

छात्रों को आ रही परेशानी
फिलहाल छात्रों की परेशानी यह है कि जब पोर्टल खुल ही नहीं रहा, तो वे आवेदन कैसे करें? कई छात्रों ने लिखा कि 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया, लेकिन लिंक काम नहीं कर रहा. कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि बार-बार कोशिश करने के बाद भी साइट खुलती नहीं है या बीच में बंद हो जाती है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 May 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Education CBSE Answer Sheet Portal Issue CBSE Class 12 Answer Sheet Copy
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