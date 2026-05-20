21 जून को होगा री-एग्जाम, NTA ने जारी किए नए नियम और 30 दिन का मास्टर प्लान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom NEET UG 2026 री-एग्जाम 21 जून को होगी, 15 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे.

14 जून से नए एडमिट कार्ड जारी होंगे, फोटो तैयार रखें.

MCQ पर ध्यान दें, पुरानी गलतियों से सीखें, शांत रहें.

2027 से NEET ऑनलाइन हो सकती है, परीक्षा शहर बदलने की सुविधा.

नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की घोषणा के बाद लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है. 3 मई की परीक्षा के बाद अब छात्रों को दोबारा तैयारी करनी होगी. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह छात्रों के लिए अपनी गलतियों को सुधारने का सुनहरा अवसर भी है.NTA ने 21 जून को होने वाली री-एग्जाम परीक्षा के लिए कई बड़े बदलाव और जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं.

21 जून को आयोजित होगी NEET री-एग्जाम

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्पष्ट कर दिया है कि NEET UG 2026 री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक चलेगी. इस बार छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा. यह अतिरिक्त समय परीक्षा केंद्र पर होने वाली जरूरी औपचारिकताओं जैसे बायोमेट्रिक जांच, हस्ताक्षर और फोटो सत्यापन के लिए दिया जा रहा है.

नए एडमिट कार्ड होंगे जारी

री-एग्जाम के लिए NTA नए एडमिट कार्ड जारी करेगा. छात्र 14 जून से आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने नए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे नई पासपोर्ट और पोस्टकार्ड साइज फोटो पहले से तैयार रखें ताकि परीक्षा के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो.

तैयारी में अब MCQ प्रैक्टिस पर दें जोर

विशेषज्ञों के अनुसार अब छात्रों को केवल थ्योरी पढ़ने के बजाय ज्यादा से ज्यादा MCQ हल करने पर ध्यान देना चाहिए. लगातार प्रश्न हल करने से समय प्रबंधन बेहतर होता है और परीक्षा में आत्मविश्वास भी बढ़ता है. शिक्षकों का कहना है कि अंतिम दिनों में हाई-वॉल्यूम MCQ प्रैक्टिस ही सबसे प्रभावी रणनीति साबित होती है.

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पुरानी गलतियों से सीखने का मौका

शिक्षकों का मानना है कि छात्रों को 3 मई की परीक्षा को असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए. इसे एक बड़े मॉक टेस्ट की तरह समझकर अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करना चाहिए. जिन टॉपिक्स में गलती हुई या जहां समय अधिक लगा, उन पर अब विशेष ध्यान देने की जरूरत है.NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षा में छोटी गलतियां भी रैंक पर बड़ा असर डाल सकती हैं. कई छात्र जल्दबाजी में गलत जबाब भर देते हैं या प्रश्न में दिए गए महत्वपूर्ण शब्दों को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में छात्रों को प्रश्न ध्यान से पढ़ने और शांत दिमाग से उत्तर देने की सलाह दी जा रही है.

2027 से ऑनलाइन हो सकती है NEET परीक्षा

रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षा मंत्रालय भविष्य में NEET परीक्षा को CBT मोड में कराने पर विचार कर रहा है.इसका मुख्य उद्देश्य पेपर लीक और OMR शीट से जुड़ी समस्याओं को खत्म करना है. ऑनलाइन परीक्षा में छात्रों को उत्तर बदलने की सुविधा भी मिल सकती है, जिससे गलतियों की संभावना कम होगी.

21 मई तक बदल सकते हैं परीक्षा शहर

NTA ने छात्रों को परीक्षा केंद्र शहर बदलने की सुविधा भी दी है. उम्मीदवार 21 मई तक अपनी परीक्षा सिटी में बदलाव कर सकते हैं और इसके लिए किसी अतिरिक्त शुल्क की जरूरत नहीं होगी. यह सुविधा उन छात्रों के लिए राहत मानी जा रही है जो किसी कारणवश अपने वर्तमान शहर में परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं.

कैसे करें NEET UG Re-Exam 2026 की एग्जाम सिटी में अपडेट

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