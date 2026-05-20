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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET Re-Exam 2026: 21 जून को होगा री-एग्जाम, NTA ने जारी किए नए नियम और 30 दिन का मास्टर प्लान

NEET Re-Exam 2026: 21 जून को होगा री-एग्जाम, NTA ने जारी किए नए नियम और 30 दिन का मास्टर प्लान

NEET UG ReTest 2026: नीट यूजी री-एग्जाम 2026 को लेकर NTA ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. परीक्षा 21 जून को होगी.कल तक कर सकते है एग्जाम सिटी अपडेट जानिए पूरा तरीका.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 May 2026 03:03 PM (IST)
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  • NEET UG 2026 री-एग्जाम 21 जून को होगी, 15 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे.
  • 14 जून से नए एडमिट कार्ड जारी होंगे, फोटो तैयार रखें.
  • MCQ पर ध्यान दें, पुरानी गलतियों से सीखें, शांत रहें.
  • 2027 से NEET ऑनलाइन हो सकती है, परीक्षा शहर बदलने की सुविधा.

नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की घोषणा के बाद लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है. 3 मई की परीक्षा के बाद अब छात्रों को दोबारा तैयारी करनी होगी. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह छात्रों के लिए अपनी गलतियों को सुधारने का सुनहरा अवसर भी है.NTA ने 21 जून को होने वाली री-एग्जाम परीक्षा के लिए कई बड़े बदलाव और जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं.

21 जून को आयोजित होगी NEET री-एग्जाम
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्पष्ट कर दिया है कि NEET UG 2026 री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक चलेगी. इस बार छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा. यह अतिरिक्त समय परीक्षा केंद्र पर होने वाली जरूरी औपचारिकताओं जैसे बायोमेट्रिक जांच, हस्ताक्षर और फोटो सत्यापन के लिए दिया जा रहा है.

नए एडमिट कार्ड होंगे जारी
री-एग्जाम के लिए NTA नए एडमिट कार्ड जारी करेगा. छात्र 14 जून से आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने नए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे नई पासपोर्ट और पोस्टकार्ड साइज फोटो पहले से तैयार रखें ताकि परीक्षा के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो.

तैयारी में अब MCQ प्रैक्टिस पर दें जोर
विशेषज्ञों के अनुसार अब छात्रों को केवल थ्योरी पढ़ने के बजाय ज्यादा से ज्यादा MCQ हल करने पर ध्यान देना चाहिए. लगातार प्रश्न हल करने से समय प्रबंधन बेहतर होता है और परीक्षा में आत्मविश्वास भी बढ़ता है. शिक्षकों का कहना है कि अंतिम दिनों में हाई-वॉल्यूम MCQ प्रैक्टिस ही सबसे प्रभावी रणनीति साबित होती है.

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पुरानी गलतियों से सीखने का मौका
शिक्षकों का मानना है कि छात्रों को 3 मई की परीक्षा को असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए. इसे एक बड़े मॉक टेस्ट की तरह समझकर अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करना चाहिए. जिन टॉपिक्स में गलती हुई या जहां समय अधिक लगा, उन पर अब विशेष ध्यान देने की जरूरत है.NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षा में छोटी गलतियां भी रैंक पर बड़ा असर डाल सकती हैं. कई छात्र जल्दबाजी में गलत जबाब भर देते हैं या प्रश्न में दिए गए महत्वपूर्ण शब्दों को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में छात्रों को प्रश्न ध्यान से पढ़ने और शांत दिमाग से उत्तर देने की सलाह दी जा रही है.

2027 से ऑनलाइन हो सकती है NEET परीक्षा
रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षा मंत्रालय भविष्य में NEET परीक्षा को CBT मोड में कराने पर विचार कर रहा है.इसका मुख्य उद्देश्य पेपर लीक और OMR शीट से जुड़ी समस्याओं को खत्म करना है. ऑनलाइन परीक्षा में छात्रों को उत्तर बदलने की सुविधा भी मिल सकती है, जिससे गलतियों की संभावना कम होगी.

21 मई तक बदल सकते हैं परीक्षा शहर
NTA ने छात्रों को परीक्षा केंद्र शहर बदलने की सुविधा भी दी है. उम्मीदवार 21 मई तक अपनी परीक्षा सिटी में बदलाव कर सकते हैं और इसके लिए किसी अतिरिक्त शुल्क की जरूरत नहीं होगी. यह सुविधा उन छात्रों के लिए राहत मानी जा रही है जो किसी कारणवश अपने वर्तमान शहर में परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं.

कैसे करें NEET UG Re-Exam 2026 की एग्जाम सिटी में अपडेट

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 May 2026 03:03 PM (IST)
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