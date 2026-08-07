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हिंदी न्यूज़शिक्षाअगस्त में जारी होगा KVS, NVS और EMRS टियर-2 रिजल्ट, CBSE ने दिया अपडेट

अगस्त में जारी होगा KVS, NVS और EMRS टियर-2 रिजल्ट, CBSE ने दिया अपडेट

CBSE KVS NVS EMRS Tier 2 Result: सीबीएसई की सीटीईटी यूनिट ने KVS, NVS और EMRS टियर-2 नतीजों पर फैली अफवाहों को खारिज करते हुए रिजल्ट के बारे में जानकारी दी है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 07 Aug 2026 10:12 PM (IST)
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CBSE KVS NVS EMRS Tier 2 Result: केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आधिकारिक सूचना जारी की है. सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टियर-2 परीक्षा के नतीजों को लेकर फैल रही भ्रामक खबरों और अटकलों पर विराम लगाने के मकसद से बोर्ड की सीटीईटी (CTET) यूनिट ने यह आधिकारिक प्रेस नोट रिलीज किया है और बताया है कि रिजल्ट आखिर कब घोषित हो रहा है. 

रिजल्ट प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची

सीबीएसई बोर्ड ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी है कि टियर-2 की डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक्स का फिजिकल इवैल्यूएशन (कॉपियों की जांच) काफी तेजी से चल रही है. मूल्यांकन का यह कार्य अब बेहद एडवांस स्टेज यानी अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है. बोर्ड का कहना है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अंतिम प्रक्रियाओं में पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जिससे परिणाम घोषित करने में थोड़ा समय लग रहा है.

अगस्त 2026 से जारी होंगे नतीजे

लाखों परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि केवीएस (KVS), एनवीएस (NVS) और ईएमआरएस (EMRS) टियर-2 का रिजल्ट अगस्त 2026 के मध्य से जारी होना शुरू हो जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी पदों और संस्थानों के परिणाम एक साथ नहीं आएंगे, बल्कि इन्हें फेज वाइज तरीके से अलग-अलग तारीखों पर घोषित किया जाएगा.

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अफवाहों से बचें और आधिकारिक जानकारी देखें

बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही अनवेरिफाइड खबरों और अफवाहों से सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं पर ही विश्वास करें. रिजल्ट की तारीखों की ताजा जानकारी के लिए परीक्षार्थी लगातार ctet.nic.in पोर्टल को चेक करते रहें.

 

जारी किया हेल्पलाइन नंबर 

किसी भी तरह के भ्रम या सवाल की स्थिति में सीबीएसई ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आधिकारिक संपर्क नंबर भी जारी किया है. इसके लिए अभ्यर्थी सीधे बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर +91-11-24050477 पर कॉल करके सही जानकारी हासिल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 72वीं BPSC परीक्षा को लेकर वायरल नोटिस निकला फेक, आयोग ने जारी की चेतावनी

 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 07 Aug 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
KVS NVS CBSE EMRS Result
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