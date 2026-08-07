अगस्त में जारी होगा KVS, NVS और EMRS टियर-2 रिजल्ट, CBSE ने दिया अपडेट

CBSE KVS NVS EMRS Tier 2 Result: केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आधिकारिक सूचना जारी की है. सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टियर-2 परीक्षा के नतीजों को लेकर फैल रही भ्रामक खबरों और अटकलों पर विराम लगाने के मकसद से बोर्ड की सीटीईटी (CTET) यूनिट ने यह आधिकारिक प्रेस नोट रिलीज किया है और बताया है कि रिजल्ट आखिर कब घोषित हो रहा है.

रिजल्ट प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची

सीबीएसई बोर्ड ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी है कि टियर-2 की डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक्स का फिजिकल इवैल्यूएशन (कॉपियों की जांच) काफी तेजी से चल रही है. मूल्यांकन का यह कार्य अब बेहद एडवांस स्टेज यानी अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है. बोर्ड का कहना है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अंतिम प्रक्रियाओं में पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जिससे परिणाम घोषित करने में थोड़ा समय लग रहा है.

अगस्त 2026 से जारी होंगे नतीजे

लाखों परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि केवीएस (KVS), एनवीएस (NVS) और ईएमआरएस (EMRS) टियर-2 का रिजल्ट अगस्त 2026 के मध्य से जारी होना शुरू हो जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी पदों और संस्थानों के परिणाम एक साथ नहीं आएंगे, बल्कि इन्हें फेज वाइज तरीके से अलग-अलग तारीखों पर घोषित किया जाएगा.

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अफवाहों से बचें और आधिकारिक जानकारी देखें

बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही अनवेरिफाइड खबरों और अफवाहों से सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं पर ही विश्वास करें. रिजल्ट की तारीखों की ताजा जानकारी के लिए परीक्षार्थी लगातार ctet.nic.in पोर्टल को चेक करते रहें.

Important Update



The KVS, NVS & EMRS Recruitment Tier-II Results will be declared in phases, commencing mid-August 2026.



Candidates are advised to rely only on official information and ignore rumours/ unverified reports.



For more details, please see the Press Release pic.twitter.com/BcRNLqwjHP — CBSE HQ (@cbseindia29) August 7, 2026

जारी किया हेल्पलाइन नंबर

किसी भी तरह के भ्रम या सवाल की स्थिति में सीबीएसई ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आधिकारिक संपर्क नंबर भी जारी किया है. इसके लिए अभ्यर्थी सीधे बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर +91-11-24050477 पर कॉल करके सही जानकारी हासिल कर सकते हैं.

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