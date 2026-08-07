छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के नतीजों पर विवाद, News और Spacerani नाम के कैंडिडेट भी पास

पहले दिल्ली फिर झारखंड और अब छत्तीसगढ़ से भी भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सूबेदार, एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के प्रीलिम्स रिजल्ट में सामने आए कुछ अजीब नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. चयनित लिस्ट में NEWS, SPACE RANI, MANBAS, HE RAM और BHAKT PRAHLAD जैसे नाम दिखाई देने के बाद भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, CGPSC ने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि रिजल्ट में दिखाई दे रहे नाम अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान खुद दर्ज किए थे. आयोग ने कहा कि परिणाम में वही जानकारी प्रदर्शित हुई, जो आवेदन फाॅर्म में भारी गई थी.

4 अगस्त को जारी हुआ था रिजल्ट

सीजीपीएससी ने सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 341 पदों पर भर्ती के लिए 12 जुलाई 2026 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी. परीक्षा राज्य के सभी 33 जिलों में बनाए गए 183 केंद्रों पर हुई थी. आयोग ने 4 अगस्त को इसका रिजल्ट जारी किया, जिसमें 7301 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया. इसी चयन सूची में कुछ असामान्य नाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर रिजल्ट के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे.

रिजल्ट में न्यूज और स्पेस रानी नाम से मचा हंगामा

रिजल्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल चयन लिस्ट में कुछ ऐसे नाम दिखाई दिए, जिन्हें देखकर अभ्यर्थियों और लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. इनमें न्यूज, स्पेस रानी और मानबास के अलावा हे राम, भक्त प्रहलाद और तू फेल जैसे नाम भी शामिल हैं. वायरल लिस्ट में न्यूज नाम का उम्मीदवार एसआई प्रारंभिक परीक्षा में सफल बताया गया. इस तरह स्पेस रानी और मानबास नाम भी सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में दर्ज है. कुछ जगहों पर मनमाने अक्षरों और अधूरी जानकारी वाली कॉपियों को लेकर भी सवाल उठें. सोशल मीडिया पर चयन लिस्ट के स्क्रीनशॉट समझने के बाद इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया और कांग्रेस ने पूरी तरह भर्ती प्रक्रिया की जांच की मांग की.

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विपक्ष ने उठाए भर्ती प्रक्रिया पर सवाल

विपक्ष भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में इस तरह के नाम को लेकर CGPSC की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए. विपक्ष का कहना है कि चयन सूची में इस तरह की प्रविष्टियां सामने आने से भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर संदेह पैदा होता है. विपक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है. साथ ही भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण से पहले आवेदन में दर्ज उम्मीदवारों की जानकारी की जांच और प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले पर सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा. उन्होंने न्यूज और स्पेस रानी नाम का जिक्र करते हुए दोनों को व्यंग्यात्मक अंदाज में बधाई दी और से राज्य की भाजपा सरकार से जोड़कर टिप्पणी की.

CGPSC की सफाई, उम्मीदवारों ने खुद भरे थे नाम

विवाद बढ़ने के बाद CGPSC ने गुरुवार को आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरे मामले पर सफाई दी. आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर इन नाम को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है. आयोग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्मतिथि और दूसरी व्यक्तिगत जानकारी खुद दर्ज करनी होती है. रिजल्ट तैयार करते समय इस रिकॉर्ड को इस्तेमाल किया जाता है और नाम में आयोग की ओर से मैन्युअल बदलाव नहीं किया जाता. CGPSC ने स्पष्ट किया है की न्यूज, स्पेस रानी, है राम, भक्त प्रहलाद और तू फेल जैसे नाम भी आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों की ओर से दर्ज किए गए थे. इन्हीं विवरणों के आधार पर उनके एडमिट कार्ड जारी हुए और उन्हें भर्ती प्रक्रिया के लिए अलग-अलग चरणों में हिस्सा दिया.

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