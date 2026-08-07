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हिंदी न्यूज़शिक्षा72वीं BPSC परीक्षा को लेकर वायरल नोटिस निकला फेक, आयोग ने जारी की चेतावनी

72वीं BPSC परीक्षा को लेकर वायरल नोटिस निकला फेक, आयोग ने जारी की चेतावनी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक नोटिस ने BPSC अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है. हालांकि आयोग ने वायरल नोटिस को फर्जी, भ्रामक और गलत बताते हुए अभ्यर्थियों को सावधान रहने की सलाह दी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 07 Aug 2026 06:09 PM (IST)
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BPSC Fake Notice: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक नोटिस ने अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है. आयोग ने वायरल नोटिस को फर्जी, भ्रामक और गलत बताते हुए अभ्यर्थियों को सावधान किया है. बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि 72वीं सीसीई और 2026 में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं को लेकर वायरल हो रहा है, यह नोटिस आयोग की ओर से जारी नहीं किया है. बीपीएससी ने अपने पोस्ट में बताया कि आयोग ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से अपील की है कि वह सोशल मीडिया पर किसी अनधिकृत माध्यम से मिलने वाली परीक्षा संबंधी जानकारी पर भरोसा ना करें और ऐसे फर्जी नोटिस को आगे शेयर या प्रसारित करने से बचें. 

72वीं BPSC परीक्षा का फर्जी नोटिस वायरल 

आयोग के अनुसार सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर BPSC के नाम से एक इंपोर्टेंट नोटिस प्रसारित किया जा रहा है. इसमें 2026 में होने वाली 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा समेत अन्य प्रस्तावित परीक्षाओं से संबंधित जानकारी दी गई थी. BPSC ने जांच के बाद स्पष्ट किया कि ऐसा कोई नोटिस आयोग की ओर से जारी नहीं किया गया है. आयोग में कहा गया है कि वायरल जानकारी पूरी तरह फेक, भ्रामक और असत्य है. अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वह किसी भी अनधिकृत सोर्स से मिली परीक्षा की तारीख, नोटिफिकेशन या दूसरी जानकारी को सही न मानें. 

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26 जुलाई को होनी थी 72वीं CCE प्रीलिम्स 

दरअसल BPSC की 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2026 पहले 26 जुलाई को आयोजित होनी थी. आयोग ने परीक्षा से कुछ दिन पहले 18 जुलाई को जारी नोटिस के जरिए इसे स्थगित कर दिया था. बीपीएससी ने परीक्षा स्थगित करने के पीछे अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया. आयोग ने उस समय कहा था कि परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी, फिलहाल स्थगित परीक्षा की संशोधित तारीख को लेकर आयोग की ओर से कोई नया शेड्यूल जारी नहीं किया गया है. इस वजह से परीक्षा की नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं, अभ्यर्थी आयोग से लगातार अपडेट भी मांग रहे हैं. 

72वीं BPSC भर्ती में 1230 पद 

बीपीएससी ने 12वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन 6 मई 2026 को जारी किया था. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1230 पदों पर नियुक्ति की जानी है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 मई से 31 मई तक चली थी. इस भर्ती प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. वहीं मुख्य परीक्षा के बाद सफल उम्मीदवारों का अंतिम इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 Aug 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
BPSC​ BPSC EXAM BPSC 72nd CCE BPSC Fake Notice
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