NMMSS स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 31 अगस्त तक करें अप्लाई

NMMSS Scholarship 2026-27 : शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (NMMSS) के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. इस योजना के तहत कक्षा 9 में पढ़ रहे पात्र छात्र पहली बार स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं कक्षा 10 से 12 तक पढ़ने वाले छात्र अपनी पहले से मिल रही स्कॉलरशिप के नवीनीकरण यानी रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 तय की गई है और इसके लिए छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) का इस्तेमाल करना होगा.

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए है NMMSS योजना

नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक मदद देना है. यह योजना खास तौर पर कक्षा 8 के बाद छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है. केंद्र सरकार की इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉपआउट की समस्या को कम करना भी है. आर्थिक परेशानी के कारण जिन छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, उन्हें इस स्कॉलरशिप के जरिए आगे की शिक्षा जारी रखने में मदद मिलती है.

कौन कर सकता है NMMSS के लिए आवेदन?

NMMSS के लिए सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा कक्षा 10, 11 और 12 में पढ़ने वाले छात्र अपनी स्कॉलरशिप को जारी रखने के लिए रिन्यूअल आवेदन कर सकते हैं. हालांकि रिन्यूअल के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप से जुड़ी तय शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा. इसके साथ ही छात्र NMMSS जैसी मेरिट आधारित स्कॉलरशिप के अलावा एक या उससे ज्यादा स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, अगर वे संबंधित योजना की पात्रता पूरी करते हैं.

31 अगस्त तक करना होगा आवेदन

NMMSS 2026-27 के लिए नए और रिन्यूअल दोनों तरह के आवेदन की लास्ट तारीख 31 अगस्त 2026 है. ऐसे में पात्र छात्रों को तय समय सीमा के भीतर अपना आवेदन पूरा करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और छात्रों को इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर जाना होगा.

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NMMSS Scholarship 2026-27 के लिए ऐसे करें आवेदन

1. स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट पर जाएं

2. पहली बार आवेदन करने वाले छात्रों को पहले New Registration की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

3. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मिले लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें.

4. इसके बाद उपलब्ध स्कॉलरशिप योजनाओं में National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS) का चयन करें.

5. अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

6.सभी जानकारी भरने के बाद एक बार फॉर्म को अच्छी तरह जांच लें और फिर आवेदन सबमिट कर दें.

7. आवेदन जमा करने के बाद फ्यूचर के लिए कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

आवेदन के बाद दो चरणों में होगा वेरिफिकेशन

NMMSS के लिए आवेदन जमा करने के बाद प्रक्रिया खत्म नहीं होगी. छात्रों के आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा. यह वेरिफिकेशन दो चरणों में पूरा होगा. जिसमें पहले चरण में इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर (INO) छात्रों के आवेदन का वेरिफिकेशन करेंगे. यह प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 तक पूरी की जाएगी. इसके बाद दूसरे चरण में डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर (DNO) आवेदन का वेरिफिकेशन करेंगे, जिसे 30 सितंबर 2026 तक पूरा किया जाना है.

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