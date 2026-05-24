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हिंदी न्यूज़शिक्षाCUET-UG 2026 परीक्षा टली, 28 मई की दोनों शिफ्ट स्थगित, जल्द होगी नई तारीख की घोषणा

CUET-UG 2026 परीक्षा टली, 28 मई की दोनों शिफ्ट स्थगित, जल्द होगी नई तारीख की घोषणा

NTA ने बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव के चलते 28 मई 2026 को होने वाली CUET-UG परीक्षा की दोनों शिफ्ट्स स्थगित कर दी हैं. नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 24 May 2026 09:57 PM (IST)
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET-UG 2026 परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. 28 मई को होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा ईद-उल-जुहा (बकरीद) की छुट्टी की तारीख में बदलाव के बाद लिया गया है. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा इस दिन तय थी, उन्हें अब नई तारीख का इंतजार करना होगा. NTA ने साफ किया है कि संशोधित शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा.

क्यों टाली गई परीक्षा

NTA के मुताबिक, सरकार की ओर से ईद-उल-जुहा (बकरीद) की छुट्टी की तारीख में बदलाव किया गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए 28 मई 2026 को होने वाली CUET-UG परीक्षा की दोनों शिफ्ट्स को स्थगित कर दिया गया है.

दोनों शिफ्ट्स प्रभावित

एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि 28 मई को निर्धारित सुबह और दोपहर दोनों शिफ्ट्स की परीक्षाएं अब नहीं होंगी. इस दिन परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों पर यह फैसला लागू होगा. न्यूज एजेंसी ANI ने भी इस जानकारी अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है.

नई तारीख का इंतजार

NTA ने कहा है कि प्रभावित उम्मीदवारों के लिए नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि उन्हें ताजा अपडेट मिल सके.

यह भी पढ़ें: SSC GD Constable 2026 Exam Date: SSC ने अचानक बदली GD कांस्टेबल परीक्षा की डेट, अब इस दिन होगा एग्जाम

क्या है CUET-UG परीक्षा

CUET-UG (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) देशभर में आयोजित होने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है. इसके जरिए केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों समेत 280 से ज्यादा संस्थानों में स्नातक कोर्स में दाखिला मिलता है.

आधिकारिक नोटिस भी जारी

NTA ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी किया है, जिसमें 22 मई के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के मेमोरेंडम का हवाला दिया गया है. साथ ही छात्रों को हेल्पलाइन नंबर और ईमेल के जरिए सहायता लेने की सुविधा भी दी गई है.

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Published at : 24 May 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
Education News CUET 2026
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