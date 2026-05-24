CUET-UG 2026 परीक्षा टली, 28 मई की दोनों शिफ्ट स्थगित, जल्द होगी नई तारीख की घोषणा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET-UG 2026 परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. 28 मई को होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा ईद-उल-जुहा (बकरीद) की छुट्टी की तारीख में बदलाव के बाद लिया गया है. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा इस दिन तय थी, उन्हें अब नई तारीख का इंतजार करना होगा. NTA ने साफ किया है कि संशोधित शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा.

क्यों टाली गई परीक्षा

NTA के मुताबिक, सरकार की ओर से ईद-उल-जुहा (बकरीद) की छुट्टी की तारीख में बदलाव किया गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए 28 मई 2026 को होने वाली CUET-UG परीक्षा की दोनों शिफ्ट्स को स्थगित कर दिया गया है.

CUET (UG) 2026 examination scheduled for 28 May 2026 (both shifts) stands postponed- in view of the change in the date of the Id-ul-Zuha (Bakrid) holiday as per the Government of India notification. Revised exam dates for affected candidates will be announced shortly: National… pic.twitter.com/MWFA1doGth — ANI (@ANI) May 24, 2026

दोनों शिफ्ट्स प्रभावित

एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि 28 मई को निर्धारित सुबह और दोपहर दोनों शिफ्ट्स की परीक्षाएं अब नहीं होंगी. इस दिन परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों पर यह फैसला लागू होगा. न्यूज एजेंसी ANI ने भी इस जानकारी अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है.

नई तारीख का इंतजार

NTA ने कहा है कि प्रभावित उम्मीदवारों के लिए नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि उन्हें ताजा अपडेट मिल सके.

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क्या है CUET-UG परीक्षा

CUET-UG (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) देशभर में आयोजित होने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है. इसके जरिए केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों समेत 280 से ज्यादा संस्थानों में स्नातक कोर्स में दाखिला मिलता है.

आधिकारिक नोटिस भी जारी

NTA ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी किया है, जिसमें 22 मई के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के मेमोरेंडम का हवाला दिया गया है. साथ ही छात्रों को हेल्पलाइन नंबर और ईमेल के जरिए सहायता लेने की सुविधा भी दी गई है.

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