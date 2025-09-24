हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE ने किया 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेट का ऐलान, इस बार 2 हिस्सों में होंगी परीक्षाएं

CBSE ने किया 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेट का ऐलान, इस बार 2 हिस्सों में होंगी परीक्षाएं

CBSE ने 2026 की 10th और 12th बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी सीबीएसई ने इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया है आइए जानें क्या...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 24 Sep 2025 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का संभावित कार्यक्रम घोषित कर दिया है. बोर्ड की आधिकारिक नोटिस के अनुसार, परीक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से शुरू होंगी और 15 जुलाई, 2026 तक आयोजित की जाएंगी. इस दौरान मुख्य परीक्षाओं के साथ-साथ खेल छात्रों के लिए विशेष परीक्षाएं, कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा और कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी.

CBSE की संभावित डेटशीट के अनुसार, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का पहला संस्करण 17 फरवरी से 6 मार्च, 2026 तक होगा. इसके अलावा, कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 1 जून तक आयोजित की जाएगी. वहीं, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 9 अप्रैल, 2026 तक होंगी.

CBSE के अनुसार, भारत में लगभग 45 लाख छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे. देश के 204 विषयों के साथ-साथ विदेशों के 26 देशों में भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. बोर्ड ने यह भी बताया कि ये तिथि-पत्र अस्थायी हैं और स्कूलों द्वारा छात्रों की अंतिम सूची प्रस्तुत करने के बाद अंतिम संस्करण जारी किया जाएगा.

यह भी पढ़ें - मध्यप्रदेश में ग्राम प्रधान की कितनी है सैलरी, 8वें वेतन आयोग से यह कितनी बढ़ेगी?

मूल्यांकन प्रक्रिया

CBSE ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया समय पर शुरू की जाएगी. प्रत्येक विषय की परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा और यह 12 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. उदाहरण के लिए, यदि कक्षा 12वीं की भौतिकी की परीक्षा 20 फरवरी को आयोजित होती है, तो मूल्यांकन 3 मार्च से शुरू होकर 15 मार्च तक पूरा होगा.

बोर्ड का यह कदम छात्रों के लिए परीक्षा शेड्यूल और परिणाम की समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है. परीक्षाओं के लिए छात्रों को समय पर तैयारी करने और प्रैक्टिकल सहित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखने की सलाह दी गई है.

यहां क्लिक कर देखें टेंटेटिव डेट शीट

यह भी पढ़ें - Railway Jobs: रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कर सकेंगे अप्लाई

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 24 Sep 2025 07:05 PM (IST)
Tags :
Exam CBSE CBSE Board Exam 2026 CBSE Date Sheet 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
बॉलीवुड
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान
क्रिकेट
India Squad Announcement: आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!
आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
बॉलीवुड
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान
क्रिकेट
India Squad Announcement: आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!
आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!
इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
ब्यूटी
Skin Care Tips: घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
ट्रेंडिंग
बैंकॉक में कार और बिजली के खंभे निगल गई जमीन! सिंकहोल ने बेदर्दी से मचाई तबाही- वीडियो वायरल
बैंकॉक में कार और बिजली के खंभे निगल गई जमीन! सिंकहोल ने बेदर्दी से मचाई तबाही- वीडियो वायरल
नौकरी
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने CGL 2025 की रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ाई, अब 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने CGL 2025 की रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ाई, अब 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget