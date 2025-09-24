CBSE ने किया 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेट का ऐलान, इस बार 2 हिस्सों में होंगी परीक्षाएं

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का संभावित कार्यक्रम घोषित कर दिया है. बोर्ड की आधिकारिक नोटिस के अनुसार, परीक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से शुरू होंगी और 15 जुलाई, 2026 तक आयोजित की जाएंगी. इस दौरान मुख्य परीक्षाओं के साथ-साथ खेल छात्रों के लिए विशेष परीक्षाएं, कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा और कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी.

CBSE की संभावित डेटशीट के अनुसार, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का पहला संस्करण 17 फरवरी से 6 मार्च, 2026 तक होगा. इसके अलावा, कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 1 जून तक आयोजित की जाएगी. वहीं, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 9 अप्रैल, 2026 तक होंगी.

CBSE के अनुसार, भारत में लगभग 45 लाख छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे. देश के 204 विषयों के साथ-साथ विदेशों के 26 देशों में भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. बोर्ड ने यह भी बताया कि ये तिथि-पत्र अस्थायी हैं और स्कूलों द्वारा छात्रों की अंतिम सूची प्रस्तुत करने के बाद अंतिम संस्करण जारी किया जाएगा.

मूल्यांकन प्रक्रिया

CBSE ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया समय पर शुरू की जाएगी. प्रत्येक विषय की परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा और यह 12 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. उदाहरण के लिए, यदि कक्षा 12वीं की भौतिकी की परीक्षा 20 फरवरी को आयोजित होती है, तो मूल्यांकन 3 मार्च से शुरू होकर 15 मार्च तक पूरा होगा.

बोर्ड का यह कदम छात्रों के लिए परीक्षा शेड्यूल और परिणाम की समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है. परीक्षाओं के लिए छात्रों को समय पर तैयारी करने और प्रैक्टिकल सहित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखने की सलाह दी गई है.

