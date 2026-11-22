CBSE New Copy Checking Rules: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन और कॉपी जांचने की प्रणाली में बड़ा बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. बोर्ड की इस नई पहल के तहत अब केवल किताबी परिभाषाएं रटकर उत्तर लिखने वाले छात्रों को पहले की तरह आसानी से पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किए जा रहे इस नए ढांचे में विद्यार्थियों की वास्तविक समझ, तार्किक क्षमता और प्रैक्टिकल नॉलेज को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा.

क्या बदलेगा कॉपी जांचने के तरीके में?

CBSE द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और शिक्षा अधिकारियों के अनुसार, बोर्ड का मुख्य उद्देश्य रटंत विद्या को समाप्त कर छात्रों में सीखने की वास्तविक क्षमता विकसित करना है. नई मूल्यांकन प्रणाली लागू होने पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय शिक्षक यह देखेंगे कि छात्र ने किसी विषय या कॉन्सेप्ट को कितनी गहराई से समझा है. केवल किताब की हूबहू पंक्तियां लिखने के बजाय, समस्या समाधान की क्षमता, रचनात्मक सोच और विषय की व्यावहारिक समझ के आधार पर अंक दिए जाएंगे.

जम्मू में होने वाली राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में होगा मंथन

मूल्यांकन प्रणाली में इन प्रस्तावित सुधारों को अंतिम रूप देने के लिए सीबीएसई देशभर के स्कूल प्रिंसिपलों और शिक्षाविदों के साथ व्यापक चर्चा करने जा रहा है. इसके लिए 17 और 18 दिसंबर 2026 को जम्मू स्थित शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स की 32वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी.

इस दो दिवसीय सम्मेलन की थीम असेसमेंट: एम्पावरिंग ग्लोबली माइंडेड, फ्यूचर-रेडी लर्नर्स रखी गई है. इस मंच पर पारंपरिक अंक-आधारित प्रणाली से आगे बढ़कर कॉपी मूल्यांकन के नए तरीकों पर शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को जरूरी मार्गदर्शन दिया जाएगा.

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एग्जाम पैटर्न और आगामी परीक्षाओं को लेकर स्पष्टता

छात्रों और अभिभावकों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि सीबीएसई ने फिलहाल बोर्ड परीक्षा के मौजूदा प्रश्नपत्र पैटर्न में किसी तत्काल बदलाव की घोषणा नहीं की है. बोर्ड परीक्षा 2027 का कार्यक्रम पहले से तय नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से 9 मार्च 2027 तक और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से 9 अप्रैल 2027 तक सुबह 10:30 बजे की पाली में आयोजित की जाएंगी.

हालांकि, मूल्यांकन के नजरिए में हो रहे इस बदलाव को देखते हुए विशेषज्ञों ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा की तैयारी करते समय केवल प्रश्नों के उत्तर याद करने के बजाय हर टॉपिक के मूल सिद्धांतों को समझने पर ध्यान केंद्रित करें.

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