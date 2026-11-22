सरकारी संस्थान में इंटर्नशिप करने और काम का अनुभव हासिल करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की एक प्रयोगशाला में पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इस इंटर्नशिप के तहत चयनित छात्रों को हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा. इसकी अवधि 6 महीने होगी, यानी पूरी अवधि के दौरान कुल 30,000 रुपये मिलेंगे. अभी चंडीगढ़ स्थित रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE में 6 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

किन पदों पर होगी इंटर्नशिप

DRDO की DGRE लैब में यह इंटर्नशिप 6 महीने की होगी. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 5,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. इस तरह पूरी इंटर्नशिप के दौरान कुल 30,000 रुपये मिलेंगे. इस भर्ती के तहत कुल 6 पद रखे गए हैं. इनमें 2 पद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 2 पद सिविल इंजीनियरिंग और 2 पद रिमोट सेंसिंग या जियोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए हैं. इंटर्नशिप चंडीगढ़ के सेक्टर 37-A स्थित DGRE परिसर में होगी. आवेदन की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस इंटर्नशिप के लिए इंजीनियरिंग और साइंस विषयों के छात्र आवेदन कर सकते हैं. अंडरग्रेजुएट श्रेणी में कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे B.Tech छात्रों को मौका दिया गया है. वहीं, पोस्टग्रेजुएट श्रेणी में M.Sc या M.Tech के दूसरे वर्ष के छात्र रिमोट सेंसिंग और जियोइन्फॉर्मेटिक्स विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि इंटर्नशिप उम्मीदवार के डिग्री कोर्स का हिस्सा होनी चाहिए. उम्मीदवारों का अकादमिक रिकॉर्ड भी अच्छा होना जरूरी है. आवेदन करने से पहले संबंधित नोटिफिकेशन में दी गई शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ लें.

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कैसे करें आवेदन और कहां मिलेगी जानकारी?

इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन ऑनलाइन नहीं, बल्कि निर्धारित फॉर्मेट में ऑफलाइन भेजना होगा. उम्मीदवारों को आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और अपने कॉलेज या संस्थान से संबंधित अनुमति पत्र भी देना होगा. आवेदन स्पीड पोस्ट के जरिए DGRE, सेक्टर 37-A, चंडीगढ़ के पते पर भेजना है. लिफाफे पर इंटर्नशिप से जुड़ी जानकारी और संबंधित ब्रांच कोड लिखना जरूरी है. आवेदन 6 दिसंबर 2026 तक संबंधित कार्यालय पहुंच जाना चाहिए. चयन अकादमिक रिकॉर्ड और जरूरत पड़ने पर इंटरव्यू या बातचीत के आधार पर किया जाएगा. आवेदन भेजने से पहले DRDO की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन और आवेदन फॉर्म जरूर देख लें.

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