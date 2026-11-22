UP Atal School Admission 2027: उत्तर प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है. राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और विशेष श्रेणी के निराश्रित बच्चों को निशुल्क व गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित इन विद्यालयों में दाखिले के लिए 20 नवंबर 2026 से आवेदन मांगे गए हैं. इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी या उनके अभिभावक 5 जनवरी 2027 की शाम 5 बजे तक अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं.

प्रवेश परीक्षा और एडमिट कार्ड का शेड्यूल

अटल आवासीय विद्यालय समिति और श्रम विभाग की ओर से जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 25 जनवरी 2027 को जारी किए जाएंगे. इसके बाद 31 जनवरी 2027 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस लिखित परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, जहां उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ रहने, खाने और यूनिफॉर्म जैसी सभी सुविधाएं पूरी तरह निशुल्क मिलेंगी.

आवेदन के लिए पात्रता और आयु सीमा

इन विद्यालयों में दाखिले के लिए तीन प्रमुख श्रेणियों के बच्चों को पात्र माना गया है. सबसे पहले उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते श्रमिक माता-पिता का पंजीकरण 30 अक्टूबर 2026 तक कम से कम तीन वर्ष पुराना और नवीनीकृत हो. एक श्रमिक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को ही आवेदन की अनुमति है. इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान माता-पिता या अभिभावक को खोने वाले निराश्रित बच्चे, जो महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीकृत हैं, तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आने वाले पात्र बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं.

शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण के नियम

कक्षा 6 में प्रवेश के लिए छात्र का शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा 5 में अध्ययनरत या उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही अभ्यर्थी की जन्मतिथि 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होनी चाहिए. वहीं, कक्षा 9 में दाखिले के लिए छात्र का सत्र 2026-27 में कक्षा 8 में अध्ययनरत या उत्तीर्ण होना आवश्यक है और उसकी जन्मतिथि 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच निर्धारित की गई है.

प्रवेश प्रक्रिया में राज्य सरकार के नियमों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.

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आवेदन करने की प्रक्रिया

अभिभावक और छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से निशुल्क आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं.

इसके अतिरिक्त, संबंधित जिले के श्रम विभाग कार्यालय, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और संबंधित अटल आवासीय विद्यालय से भी आवेदन पत्र निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं. भरे हुए फॉर्म को तीन अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो और सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ 5 जनवरी 2027 तक संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में जमा करना होगा.

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