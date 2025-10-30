CBSE Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है. सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 मार्च तक और कक्षा 12 की परीक्षा 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक चलेगी. सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से 12:30 या 1:30 बजे तक होंगी, विषय के अनुसार समय तय किया गया है.

दो बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा

सीबीएसई ने बताया कि सत्र 2026 से कक्षा 10वीं के लिए साल में दो बार बोर्ड परीक्षा होगी, जैसा कि नई शिक्षा नीति (NEP 2020) में सुझाव दिया गया है. बोर्ड ने पहली बार 24 सितंबर 2025 को टेंटेटिव डेटशीट जारी की थी ताकि छात्र और स्कूल पहले से तैयारी कर सकें. अब जब सभी स्कूलों ने अपने विषय संयोजन (subject combinations) का डेटा भेज दिया है, तो फाइनल डेटशीट परीक्षा से 110 दिन पहले जारी की गई है.

देखें 10वीं की डेटशीट (CBSE Class 10 Date Sheet)

मंगलवार, 17 फरवरी – 10:30 AM से 01:30 PM – 041 / 241 – गणित (स्टैंडर्ड / बेसिक)

बुधवार, 18 फरवरी – 10:30 AM से 01:30 PM – 064 – होम साइंस

शुक्रवार, 20 फरवरी – 10:30 AM से 12:30 PM – 407, 412, 415, 416, 418, 419 – ब्यूटी एंड वेलनेस, मार्केटिंग एंड सेल्स, मल्टीमीडिया, मल्टी-स्किल फाउंडेशन, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, डेटा साइंस

शनिवार, 21 फरवरी – 10:30 AM से 01:30 PM – 101 / 184 – अंग्रेज़ी (कम्युनिकेटिव / लैंग्वेज एंड लिटरेचर)

सोमवार, 23 फरवरी – 10:30 AM से 01:30 PM – 003–011, 089 – उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु

बुधवार, 25 फरवरी – 10:30 AM से 01:30 PM – 086 – विज्ञान

गुरुवार, 26 फरवरी – 10:30 AM से 12:30 PM – 401–422 – रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, हेल्थ केयर आदि

शुक्रवार, 27 फरवरी – 10:30 AM से 12:30 PM – 165, 402, 417 – कंप्यूटर एप्लिकेशन, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

सोमवार, 2 मार्च – 10:30 AM से 01:30 PM – 002 / 085 – हिंदी (कोर्स A / B)

शनिवार, 7 मार्च – 10:30 AM से 01:30 PM – 087 – सामाजिक विज्ञान

मंगलवार, 10 मार्च – 10:30 AM से 01:30 PM – 018 – फ्रेंच

12वीं की डेटशीट (CBSE Class 12 Date Sheet)

मंगलवार, 17 फरवरी – 10:30 AM से 01:30 PM – 045, 066 – बायोटेक्नोलॉजी, आंत्रप्रेन्योरशिप (Entrepreneurship)

बुधवार, 18 फरवरी – 10:30 AM से 01:30 PM – 048 – फिजिकल एजुकेशन

शुक्रवार, 20 फरवरी – 10:30 AM से 01:30 PM – 042 – भौतिक विज्ञान (Physics)

शनिवार, 28 फरवरी – 10:30 AM से 01:30 PM – 043 – रसायन विज्ञान (Chemistry)

गुरुवार, 12 मार्च – 10:30 AM से 01:30 PM – 001, 301 – अंग्रेज़ी (इलेक्टिव / कोर)

सोमवार, 16 मार्च – 10:30 AM से 01:30 PM – 002, 302 – हिंदी (इलेक्टिव / कोर)

बुधवार, 18 मार्च – 10:30 AM से 01:30 PM – 030 – अर्थशास्त्र (Economics)

सोमवार, 23 मार्च – 10:30 AM से 01:30 PM – 028 – राजनीति विज्ञान (Political Science)

बुधवार, 25 मार्च – 10:30 AM से 01:30 PM – 065, 083 – इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज़, कंप्यूटर साइंस

गुरुवार, 27 मार्च – 10:30 AM से 01:30 PM – 044 – जीवविज्ञान (Biology)

शनिवार, 28 मार्च – 10:30 AM से 01:30 PM – 054 – बिजनेस स्टडीज़

सोमवार, 30 मार्च – 10:30 AM से 01:30 PM – 027 – इतिहास (History)

शनिवार, 4 अप्रैल – 10:30 AM से 01:30 PM – 039 – समाजशास्त्र (Sociology)

गुरुवार, 9 अप्रैल – 10:30 AM से 12:30 PM – 821, 829, 844 – मल्टीमीडिया, टेक्सटाइल डिजाइन, डेटा साइंस

• सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी.

• छात्रों को कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा.

• फाइनल डेटशीट CBSE की वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध है.

• परीक्षा के दौरान छात्रों को एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी कार्ड साथ रखना अनिवार्य है.

