इस स्टेट में निकली टीचरों के 10 हजार पदों पर भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स

शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार खबर आई है. असम के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय (DEE Assam) ने राज्य के लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में कुल 10,673 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती का उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को और मजबूत करना है.

फिलहाल इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर 2025 से शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dee.assam.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. यह भर्ती असम के शिक्षकों के लिए अपने करियर को स्थायी रूप से स्थापित करने का बेहतरीन अवसर मानी जा रही है.

इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे जो 30 सितंबर 2025 तक समग्र शिक्षा अभियान के तहत संविदा (Contractual) या राज्य पूल शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं. इसके अलावा, उम्मीदवार ने कम से कम तीन साल की निरंतर सेवा 30 सितंबर 2025 तक पूरी की होनी चाहिए. खास बात यह है कि उम्मीदवार केवल उसी पद श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं, जिस पर वे वर्तमान में कार्यरत हैं, और वह भी केवल एक पद के लिए. आयु सीमा की जानकारी फिलहाल जारी नहीं की गई है, जो विस्तृत नोटिफिकेशन में दी जाएगी.

उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट बेसिस पर होगा. यानी इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. चयन के लिए उम्मीदवार की योग्यता, सेवा अवधि और कार्य प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा. इस प्रक्रिया से अनुभवी शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति का मौका मिलेगा, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी.

जरूरी योग्यता

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे. इनमें पासपोर्ट साइज फोटो, दसवीं (HSLC) एडमिट कार्ड, बारहवीं (HSSLC) मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उच्च शिक्षा की मार्कशीटें, बी.एड. (विशेष शिक्षा) का सर्टिफिकेट (जो आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हो), असम के स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र, एटीईटी या सीटीईटी सर्टिफिकेट और मार्कशीट शामिल हैं. इसके साथ ही दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों को सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा. यदि उम्मीदवार के पास कार्य अनुभव है, तो उसका प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना चाहिए.

सैलरी कितनी?

चयनित उम्मीदवारों को 14,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा. इसके अलावा, उन्हें अन्य सरकारी भत्तों का भी लाभ प्राप्त होगा. यह वेतन संरचना न केवल आर्थिक रूप से स्थिरता देती है, बल्कि पेशे में सम्मान और सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है.

ऐसे करें अप्लाई?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले dee.assam.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. होमपेज पर “SSA Teacher Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद “Direct Link” पर जाकर नया पेज खोलें. अब उम्मीदवारों को अपनी सभी आवश्यक जानकारियां भरनी होंगी और पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

