CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी, 28 जुलाई को होगा सभी विषयों का एग्जाम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 की संशोधित डेट शीट जारी कर दी है. बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार अब सभी विषयों की सप्लीमेंट्री परीक्षा 28 जुलाई को एक ही दिन आयोजित की जाएगी. पहले यह परीक्षा 15 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन अब संशोधित शेड्यूल जारी करते हुए बोर्ड ने नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी है. स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विषय वार डेट शीट देख सकते हैं.

मुख्य विषयों की परीक्षाएं 10:30 से 1:30 बजे तक होगी

28 जुलाई को आयोजित होने वाली परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अप्लाइड मैथ्स, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इनफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज बायोटेक्नोलॉजी समेत कई भाषा और वोकेशनल विषय शामिल है. इन सभी विषयों की परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी.

कुछ विषयों की परीक्षा 2 घंटे की होगी

सीबीएसई में कुछ विषयों के लिए 2 घंटे की परीक्षा निर्धारित की है. इनमें हिंदुस्तानी संगीत (वोकल और मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट), पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट (कमर्शियल आर्ट), योग, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर जैसे विशेष शामिल है. इन विषयों की परीक्षा सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी. वहीं मुख्य विषयों के अलावा कई वोकेशनल विषयों की परीक्षा भी 28 जुलाई को ही आयोजित की जाएगी. इनमें रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन, ऑटोमेटिक, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन, बैंकिंग, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास मीडिया स्टडीज, फैशन स्टडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सहित दूसरे विषय शामिल है.

परीक्षा केंद्र पर इन नियमों का करना होगा पालन

बोर्ड ने छात्रों को परीक्षा के दौरान सभी दिशा निर्देश का पालन करने के निर्देश दिए हैं. परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं होगी. छात्रों को परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने और बोर्ड की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन करना होगा

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ऐसे डाउनलोड करें सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री डेट शीट

सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री डेट शीट डाउनलोड करने के लिए छात्र को सबसे पहले अधिकारी वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा.

इसके बाद लेटेस्ट अनाउंसमेंट सेक्शन पर क्‍ल‍िक करें.

अब यहां सीबीएसई क्लास 12 सप्लीमेंट्री एग्जाम डेट शीट 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

लिंक पर क्‍ल‍िक करने पर पीडीएफ खुल जाएगी.

पीडीएफ को डाउनलोड करके सभी विषयों की परीक्षा तिथि, समय और अवधि की जानकारी ले सकते हैं.

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