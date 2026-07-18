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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG Result 2026: नीट में 96.72% से घटकर 87.7% हुई अटेंडेंस, केरल-तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा छात्रों ने छोड़ी परीक्षा

NEET UG Result 2026: नीट में 96.72% से घटकर 87.7% हुई अटेंडेंस, केरल-तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा छात्रों ने छोड़ी परीक्षा

एनटीए के आंकड़ों के अनुसार नीट यूजी 2026 के लिए 22.79 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन री-एग्जाम में केवल 19.99 लाख छात्र ही शामिल हुए.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 18 Jul 2026 05:06 PM (IST)
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NEET UG Result 2026: नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के नतीजे के साथ में एनटीए ने परीक्षा से जुड़े ऐसे आंकड़े भी जारी किए हैं, जिन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर नई चर्चा छेड़ दी हैं. इस बार परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. मई में आयोजित मूल परीक्षा के मुकाबले री-एग्जाम में करीब 2.8 लाख छात्र कम शामिल हुए. इसी के साथ परीक्षा की उपस्थिति 96.72 प्रतिशत से घटकर 87.7 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो 2020 के बाद सबसे कम और कोविड वर्षों के अलावा अब तक की सबसे कम अटेंडेंस मानी जा रही है. वहीं री-एग्जाम में करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए, जबकि पहले चरण की परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया था. हालांकि कम उपस्थिति के बावजूद 11.1 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा क्वालीफाई की है. 

करीब 2.8 लाख उम्मीदवार नहीं पहुंचे परीक्षा देने 

एनटीए के आंकड़ों के अनुसार नीट यूजी 2026 के लिए 22.79 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन री-एग्जाम में केवल 19.99 लाख छात्र ही शामिल हुए.  यानी 2,79,848 उम्मीदवार परीक्षा देने नहीं पहुंचे. यह अब तक का सबसे बड़ा एब्सेंट आंकड़ा है. इससे पहले 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 2.30 लाख उम्मीदवार परीक्षा से अनुपस्थित रहे थे. 

2020 के बाद सबसे कम रही अटेंडेंस 

मूल परीक्षा में उपस्थिति लगभग 96.72 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि री-एग्जाम में यह घट कर 87.72 प्रतिशत रह गई. वहीं वर्ष 2020 में कोविड के दौरान अटेंडेंस 85.57 प्रतिशत रही थी. इसके बाद 2021 और 2022 में भी उपस्थित 94-95 प्रतिशत से ऊपर रही, जबकि 2023-2024 और 2025 में यह 96 से 97 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई. ऐसे में 2026 का यह आंकड़ा महामारी के बाद सबसे बड़ी गिरावट माना जा रहा है.

दक्षिण भारत के स्टूडेंट्स ने छोड़ी सबसे ज्यादा परीक्षा 

री एग्जाम में सबसे ज्यादा अनुपस्थित दक्षिण भारत के राज्यों से दर्ज की गई. केरल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले लगभग एक चौथ उम्मीदवार परीक्षा देने नहीं पहुंचे. यहां 25.6 प्रतिशत अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. तमिलनाडु में 23.8 प्रतिशत और कर्नाटक में 19.4 प्रतिशत उम्मीदवारों ने परीक्षा छोड़ दी. महाराष्ट्र में भी लगभग 9.8 प्रतिशत उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हुए. इसके विपरीत उत्तर भारत के राज्य में अनुपस्थित का प्रतिशत काफी कम रहा. राजस्थान में केवल 7.9 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 7.6 प्रतिशत उम्मीदवार ही परीक्षा से अनुपस्थित रहे. 

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राजस्थान ने बढ़ाई भागीदारी 

जहां कई राज्य में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या घटी, वहीं राजस्थान में स्थिति अलग रही. यहां पिछले साल की तुलना में रजिस्ट्रेशन में कम रहा करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ी और 1.33 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा क्वालीफाई की. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के आधार पर राजस्थान की सफलता दर करीब 69.3 प्रतिशत रही जो सबसे ज्यादा मानी गई.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 18 Jul 2026 05:06 PM (IST)
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NEET Re Exam 2026 NEET UG Result 2026 NEET Attendance 2026 NEET Attendance Drop
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