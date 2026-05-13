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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 12th Result 2026: सिर्फ डिजिलॉकर पर ही नहीं, इस ऐप पर भी देख सकते हैं सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, जानें तरीका

CBSE 12th Result 2026: सिर्फ डिजिलॉकर पर ही नहीं, इस ऐप पर भी देख सकते हैं सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, जानें तरीका

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट के अलावा एक और एप पर आसानी से परीक्षा के नतीजे देख सकते हैं. चलिए उसके बारे में स्टेप-बाय-स्टेप जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 13 May 2026 02:27 PM (IST)
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  • सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं.
  • छात्र उमंग ऐप से डिजिटल मार्कशीट आसानी से देख सकते हैं.
  • अंकों से असंतुष्ट होने पर रीवैल्यूएशन का विकल्प उपलब्ध है.

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं की परीक्षा देने वाले 18 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं. परिणाम जारी होते ही अक्सर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, जिससे साइट धीमी हो जाती है. ऐसे में स्टूडेंट्स के पास डिजिलॉकर के अलावा उमंग (UMANG) ऐप का एक बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प मौजूद है. इस ऐप के जरिए छात्र बिना किसी तकनीकी बाधा के अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर अपनी डिजिटल मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

डिजिलॉकर से अलग उमंग ऐप का विकल्प

सीबीएसई ने इस बार छात्रों की सुविधा के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सक्रिय किया है. आमतौर पर छात्र डिजिलॉकर का रुख करते हैं, लेकिन उमंग ऐप भी उतना ही प्रभावी और सरल माध्यम है. यह भारत सरकार का एक ऑल-इन-वन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी-प्लेटफॉर्म ऐप है. 12वीं के छात्र इस पर न केवल अपने अंक देख सकते हैं, बल्कि भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी ओरिजिनल मार्कशीट का डिजिटल वर्जन भी प्राप्त कर सकते हैं. उमंग ऐप पर रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को बस अपनी बुनियादी जानकारी के साथ लॉगइन करना होता है.

यह भी पढ़ें: CBSE Board 12th Result 2026: CBSE ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, यहां करें तुरंत चेक

उमंग ऐप पर रिजल्ट देखें स्टेप-बाय-स्टेप

उमंग ऐप पर सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  • सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से UMANG ऐप डाउनलोड करें.
  • ऐप खुलने के बाद अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी की मदद से रजिस्ट्रेशन या लॉगइन करें.
  • होमपेज पर जाकर सर्च बार में CBSE लिखें या All Services में जाकर सीबीएसई का चयन करें.
  • अब वहां आपको CBSE Class 12th Result 2026 का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपना रोल नंबर और जन्मतिथि जैसी मांगी गई जानकारी दर्ज करें.
  • यदि स्क्रीन पर सुरक्षा कोड या कैप्चा कोड आता है, तो उसे सही-सही भरें और सबमिट बटन दबाएं.
  • आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.
  • यदि ऐप में दिक्कत हो, तो छात्र उमंग की वेबसाइट umang.gov.in पर जाकर भी यही प्रक्रिया अपना सकते हैं.

अंकों से असंतुष्ट होने पर रीवैल्यूएशन का रास्ता

अगर कोई छात्र अपने प्राप्त अंकों से खुश नहीं है या उसे लगता है कि मूल्यांकन में कोई गलती हुई है, तो बोर्ड उसे रीवैल्यूएशन का मौका भी देता है. इसके लिए सबसे पहले मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करना होता है. इसके बाद छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी मांग सकते हैं. यदि इसके बाद भी कोई संदेह रहता है, तो छात्र विशिष्ट सवालों के लिए री-असेसमेंट या री-चेकिंग की प्रक्रिया अपना सकते हैं. इन सभी प्रक्रियाओं के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क और समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होता है.

यह भी पढ़ें: CBSE 12th Result 2026 Out: क्या OSM की वजह से कम रहा सीबीएसई 12वीं का पासिंग पर्सेंटेज, जानें क्या रही वजह?

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 13 May 2026 02:27 PM (IST)
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