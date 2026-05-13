सिर्फ डिजिलॉकर पर ही नहीं, इस ऐप पर भी देख सकते हैं सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, जानें तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं.

छात्र उमंग ऐप से डिजिटल मार्कशीट आसानी से देख सकते हैं.

अंकों से असंतुष्ट होने पर रीवैल्यूएशन का विकल्प उपलब्ध है.

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं की परीक्षा देने वाले 18 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं. परिणाम जारी होते ही अक्सर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, जिससे साइट धीमी हो जाती है. ऐसे में स्टूडेंट्स के पास डिजिलॉकर के अलावा उमंग (UMANG) ऐप का एक बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प मौजूद है. इस ऐप के जरिए छात्र बिना किसी तकनीकी बाधा के अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर अपनी डिजिटल मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

डिजिलॉकर से अलग उमंग ऐप का विकल्प

सीबीएसई ने इस बार छात्रों की सुविधा के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सक्रिय किया है. आमतौर पर छात्र डिजिलॉकर का रुख करते हैं, लेकिन उमंग ऐप भी उतना ही प्रभावी और सरल माध्यम है. यह भारत सरकार का एक ऑल-इन-वन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी-प्लेटफॉर्म ऐप है. 12वीं के छात्र इस पर न केवल अपने अंक देख सकते हैं, बल्कि भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी ओरिजिनल मार्कशीट का डिजिटल वर्जन भी प्राप्त कर सकते हैं. उमंग ऐप पर रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को बस अपनी बुनियादी जानकारी के साथ लॉगइन करना होता है.

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उमंग ऐप पर रिजल्ट देखें स्टेप-बाय-स्टेप

उमंग ऐप पर सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से UMANG ऐप डाउनलोड करें.

ऐप खुलने के बाद अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी की मदद से रजिस्ट्रेशन या लॉगइन करें.

होमपेज पर जाकर सर्च बार में CBSE लिखें या All Services में जाकर सीबीएसई का चयन करें.

अब वहां आपको CBSE Class 12th Result 2026 का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना रोल नंबर और जन्मतिथि जैसी मांगी गई जानकारी दर्ज करें.

यदि स्क्रीन पर सुरक्षा कोड या कैप्चा कोड आता है, तो उसे सही-सही भरें और सबमिट बटन दबाएं.

आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

यदि ऐप में दिक्कत हो, तो छात्र उमंग की वेबसाइट umang.gov.in पर जाकर भी यही प्रक्रिया अपना सकते हैं.

अंकों से असंतुष्ट होने पर रीवैल्यूएशन का रास्ता

अगर कोई छात्र अपने प्राप्त अंकों से खुश नहीं है या उसे लगता है कि मूल्यांकन में कोई गलती हुई है, तो बोर्ड उसे रीवैल्यूएशन का मौका भी देता है. इसके लिए सबसे पहले मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करना होता है. इसके बाद छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी मांग सकते हैं. यदि इसके बाद भी कोई संदेह रहता है, तो छात्र विशिष्ट सवालों के लिए री-असेसमेंट या री-चेकिंग की प्रक्रिया अपना सकते हैं. इन सभी प्रक्रियाओं के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क और समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होता है.

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