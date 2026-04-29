हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षा10th के रिजल्ट के बाद डिसाइड कर रहे हैं करियर? इन 5 बातों को जरूर रखें ध्यान

10th के रिजल्ट के बाद डिसाइड कर रहे हैं करियर? इन 5 बातों को जरूर रखें ध्यान

10वीं के रिजल्ट के बाद सही करियर चुनना छात्रों के लिए बड़ा फैसला होता है. सही जानकारी और समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य को मजबूत बना सकता है. जानिए वे 5 जरूरी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Apr 2026 12:48 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 10वीं के बाद स्ट्रीम चुनने से पहले रुचि समझें.
  • दोस्तों की नकल न करें, अपनी क्षमता पहचानें.
  • हर स्ट्रीम में करियर के अवसर उपलब्ध हैं.
  • भविष्य की मांग समझकर सही राह चुनें.

10वीं का रिजल्ट आने के बाद अधिकतर छात्र और उनके परिवार आगे की पढ़ाई को लेकर सोचने लगते हैं. कौन सा स्ट्रीम लें. किस क्षेत्र में बेहतर अवसर हैं. आगे क्या पढ़ें. ऐसे कई सवाल मन में आते हैं. इस समय जल्दबाजी या दूसरों को देखकर फैसला लेना सही नहीं होता. अगर सही दिशा में सोचकर निर्णय लिया जाए तो आगे का रास्ता आसान हो सकता है.

अपनी रुचि को समझें
सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी रुचि किस विषय में है. अगर आपको विज्ञान पसंद है तो साइंस अच्छा विकल्प हो सकता है. यदि व्यापार, अकाउंट या बिजनेस में रुचि है तो कॉमर्स चुन सकते हैं. अगर सामाजिक विषय, भाषा या रचनात्मक क्षेत्र पसंद हैं तो आर्ट्स भी बेहतरीन विकल्प है. रुचि के अनुसार चुना गया क्षेत्र आगे चलकर बेहतर परिणाम देता है.

दूसरों की नकल न करें
कई छात्र अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को देखकर स्ट्रीम चुन लेते हैं. यह तरीका सही नहीं है. हर छात्र की क्षमता और सोच अलग होती है. जो रास्ता किसी और के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी सही हो. इसलिए फैसला अपनी जरूरत और लक्ष्य के अनुसार लें.

हर स्ट्रीम में अवसर हैं
आज के समय में केवल साइंस ही नहीं, बल्कि हर स्ट्रीम में शानदार करियर विकल्प मौजूद हैं. साइंस से इंजीनियरिंग, मेडिकल और टेक्नोलॉजी के रास्ते खुलते हैं. कॉमर्स से बैंकिंग, अकाउंटेंसी और बिजनेस के अवसर मिलते हैं. आर्ट्स से प्रशासनिक सेवा, मीडिया, डिजाइन, शिक्षण और कई बड़े क्षेत्र उपलब्ध हैं.

भविष्य की मांग को समझें
नई तकनीक और बदलती दुनिया के साथ नए करियर भी सामने आ रहे हैं. डिजिटल मार्केटिंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एनीमेशन और हेल्थ सेक्टर जैसे क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं. इसलिए पढ़ाई के साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखें.

सही सलाह लेकर फैसला करें
अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या चुनें तो माता पिता, शिक्षक या करियर काउंसलर से सलाह लें. सही मार्गदर्शन मिलने से भ्रम दूर होता है और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है.

यह भी पढ़ें - AHSEC HS Result 2026: असम बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, जानें कैसे आसानी से चेक कर सकते हैं नतीजे

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 29 Apr 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Education 10th Result Career Guidance Stream Selection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
10th के रिजल्ट के बाद डिसाइड कर रहे हैं करियर? इन 5 बातों को जरूर रखें ध्यान
10th के रिजल्ट के बाद डिसाइड कर रहे हैं करियर? इन 5 बातों को जरूर रखें ध्यान
शिक्षा
CGBSE Result 2026 Live: छत्तीसगढ़ बोर्ड आज जारी करेगा रिजल्ट, ऐसे चेक कर सकेंगे 10वीं-12वीं के नतीजे 
छत्तीसगढ़ बोर्ड आज जारी करेगा रिजल्ट, ऐसे चेक कर सकेंगे 10वीं-12वीं के नतीजे 
शिक्षा
CBSE 12th Result 2026: CBSE 12वीं रिजल्ट कल हो सकता है जारी! बिना इंटरनेट के भी चेक कर सकते हैं नतीजे
CBSE 12वीं रिजल्ट कल हो सकता है जारी! बिना इंटरनेट के भी चेक कर सकते हैं नतीजे
शिक्षा
How To Become KVS Teacher: केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए क्या करना होता है, इसके लिए कौन सी डिग्री है जरूरी?
केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए क्या करना होता है, इसके लिए कौन सी डिग्री है जरूरी?
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP कार्यकर्ता मोशारिफ मीर को TMC समर्थकों ने पीटा, कार्यालय में भी तोड़फोड़, ममता बनर्जी ने आतंकवाद फैलाने का लगाया आरोप
बंगाल में वोटिंग के बीच हिंसा! किसी की कार तोड़ी तो किसी का फोड़ा सिर, जानें कहां-कहां हुआ बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: पश्चिम, पूर्वांचल, अवध... एक महीने में पीएम मोदी के तीन दौरे, यूपी में बीजेपी ने मार ली रणनीतिक बाजी?
पश्चिम, पूर्वांचल, अवध... एक महीने में पीएम मोदी के तीन दौरे, यूपी में बीजेपी ने मार ली रणनीतिक बाजी?
इंडिया
West Bengal Election: बंगाल की वोटिंग के बीच डेरेक ओ ’ब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, बोले- 'आपमें दम है तो...'
बंगाल की वोटिंग के बीच डेरेक ओ ’ब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, बोले- 'आपमें दम है तो...'
आईपीएल 2026
Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून
Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day 12: दूसरे मंगलवार भी चला 'भूत बंगला' का जादू, करोड़ों में हुई कमाई, अब टूटेगा 'स्त्री' का रिकॉर्ड
दूसरे मंगलवार भी चला 'भूत बंगला' का जादू, करोड़ों में हुई कमाई
बिजनेस
Explained: UAE ने 59 साल बाद OPEC और OPEC+ को छोड़ा! क्या बिखर जाएगा तेल का कोटा तय करने वाला संगठन, US-भारत को फायदा कैसे?
UAE ने 59 साल बाद OPEC छोड़ा! क्या बिखरेगा तेल का कोटा तय करने वाला ग्रुप, भारत को फायदा कैसे?
लाइफस्टाइल
Home Remedies: दीवार के कोनों पर करें ये स्प्रे, खत्म हो जाएगा छिपकली का आतंक
Home Remedies: दीवार के कोनों पर करें ये स्प्रे, खत्म हो जाएगा छिपकली का आतंक
ऑटो
रॉकेट की तरह चलती है ये कार, 1 सेकंड से भी कम में पकड़ लेती है 100 की स्पीड, जानें डिटेल्स
रॉकेट की तरह चलती है ये कार, 1 सेकंड से भी कम में पकड़ लेती है 100 की स्पीड, जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget