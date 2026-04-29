Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून

IPL में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया. राजस्थान पहली टीम है जिसने इस सीजन PBKS को हराया है. मुल्लांपुर में हुए इस मुकाबले में छक्के-चौकों की बारिश हुई. दोनों पारियों में मिलाकर कुल 26 छक्के लगे. हालांकि इस दौरान एक दर्दनाक हादसा भी हो गया. एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो PBKS vs RR मैच के दौरान का बताया जा रहा है.

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति की आंख के पास से खून निकल रहा है. खून ज्यादा निकल रहा है, उसकी शर्ट में भी खून लगा हुआ है. वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि मैच के दौरान एक गेंद उनके आकर लगी थी, जिससे ये हुआ. हालांकि ये साफ नहीं है कि किस बल्लेबाज के शॉट से उनको ये गेंद लगी थी.

A fan got injured after the ball hit near his eye during PBKS vs RR match, He was immediately taken to the hospital, and I hope his eye and nose will be fine.



But I’m furious to know why that guy in the white shirt was shamelessly laughing, as if he were watching any comedy show… pic.twitter.com/uYe4ARYI2G — TEJASH (@Tejashyyyyy) April 28, 2026

यह भी पढ़ें- Riyan Parag Vape Video: लाइव मैच में नशा कर रहे थे रियान पराग, कैमरे में रिकॉर्ड; वायरल वीडियो से मचा बवाल

मैच का हाल

मुल्लांपुर में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 222 रन बनाए थे. प्रभसिमरन सिंह ने एक और शानदार पारी खेलते हुए 59 रन बनाए. मार्कस स्टोइनिस ने अंत में आकर 22 गेंदों में 62 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

यह भी पढ़ें- पंजाब-राजस्थान मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर किसका कब्जा

लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने तेज तर्रार शुरुआत दिलाई, उन्होंने 16 गेंदों में 43 रन बनाए. यशस्वी जायसवाल ने 27 गेंदों में 51 रनों की कमाल पारी खेली. फिनिशर का रोल निभाया डोनोवन फेरीरा ने, जिन्होंने 26 गेंदों में नाबाद 52 रन बनाए. शुभम दुबे ने उनका बखूबी साथ निभाया, इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए शुभम ने 12 गेंदों में नाबाद 31 रन बनाए.