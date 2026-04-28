असम बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, जानें कैसे आसानी से चेक कर सकते हैं नतीजे

असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (AHSEC) ने परिणाम जारी किया, छात्रों और अभिभावकों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ दिखने लगी. छात्र-छात्राएं आधिकारिक साइटasseb.in, ahsec.assam.gov.in और resultsassam.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

रिजल्ट जारी होने से पहले ही असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगु ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा कर दी थी कि परिणाम किस समय घोषित किया जाएगा. उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा. जैसे ही तय समय हुआ, AHSEC ने 12वीं का रिजल्ट ऑनलाइन जारी कर दिया और छात्र तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देखने लगे.

अब छात्र अपना रिजल्ट asseb.in, ahsec.assam.gov.in और resultsassam.nic.in पर जाकर आसानी से देख सकते हैं. इसके अलावा DigiLocker पर भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराई गई है, जिससे छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सुरक्षित रख सकते हैं.

पास होने के लिए जरूरी अंक

AHSEC HS परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 33% अंक लाने जरूरी हैं. जो छात्र न्यूनतम अंक नहीं ला पाएंगे, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका मिलेगा.

SMS से रिजल्ट देखने का तरीका

अपने मोबाइल में SMS ऐप खोलें मैसेज इस फॉर्मेट में टाइप करें: ASSAM12 यह मैसेज 5676750 या 56263 पर भेज दें कुछ ही समय में बोर्ड की तरफ से रिप्लाई आएगा आपके फोन पर AHSEC 12वीं का रिजल्ट SMS के जरिए मिल जाएगा

UPOLOBDHA Mobile App से रिजल्ट देखने का तरीका

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AHSEC Class 12 Result 2026 विकल्प चुनें

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सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा

मार्कशीट डाउनलोड करें या स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें

ऐसे देखें AHSEC 12वीं का रिजल्ट

सबसे पहले ahsec.assam.gov.in या resultsassam.nic.in वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर “AHSEC HS Result 2026” लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

अब अपना रोल नंबर और रोल कोड भरें, जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है.

सबमिट पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए सेव कर लें.

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