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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsAHSEC HS Result 2026: असम बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, जानें कैसे आसानी से चेक कर सकते हैं नतीजे

AHSEC HS Result 2026: असम बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, जानें कैसे आसानी से चेक कर सकते हैं नतीजे

AHSEC HS Result 2026: असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 28 Apr 2026 11:20 AM (IST)
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असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (AHSEC) ने परिणाम जारी किया, छात्रों और अभिभावकों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ दिखने लगी. छात्र-छात्राएं आधिकारिक साइटasseb.in, ahsec.assam.gov.in और resultsassam.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

रिजल्ट जारी होने से पहले ही असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगु ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा कर दी थी कि परिणाम किस समय घोषित किया जाएगा. उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा. जैसे ही तय समय हुआ, AHSEC ने 12वीं का रिजल्ट ऑनलाइन जारी कर दिया और छात्र तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देखने लगे.

अब छात्र अपना रिजल्ट asseb.in, ahsec.assam.gov.in और resultsassam.nic.in पर जाकर आसानी से देख सकते हैं. इसके अलावा DigiLocker पर भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराई गई है, जिससे छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सुरक्षित रख सकते हैं.

पास होने के लिए जरूरी अंक

AHSEC HS परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 33% अंक लाने जरूरी हैं. जो छात्र न्यूनतम अंक नहीं ला पाएंगे, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका मिलेगा.

SMS से रिजल्ट देखने का तरीका

  1. अपने मोबाइल में SMS ऐप खोलें
  2. मैसेज इस फॉर्मेट में टाइप करें: ASSAM12
  3. यह मैसेज 5676750 या 56263 पर भेज दें
  4. कुछ ही समय में बोर्ड की तरफ से रिप्लाई आएगा
  5. आपके फोन पर AHSEC 12वीं का रिजल्ट SMS के जरिए मिल जाएगा

UPOLOBDHA Mobile App से रिजल्ट देखने का तरीका

  • अपने स्मार्टफोन में Google Play Store खोलें
  • सर्च बॉक्स में UPOLOBDHA ऐप खोजें
  • ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल करें
  • इंस्टॉल होने के बाद ऐप खोलें
  • AHSEC Class 12 Result 2026 विकल्प चुनें
  • अपना रोल नंबर या जरूरी जानकारी भरें
  • सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा
  • मार्कशीट डाउनलोड करें या स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें  

ऐसे देखें AHSEC 12वीं का रिजल्ट

  • सबसे पहले ahsec.assam.gov.in या resultsassam.nic.in वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर “AHSEC HS Result 2026” लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.
  • अब अपना रोल नंबर और रोल कोड भरें, जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है.
  • सबमिट पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.
  • इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए सेव कर लें.

यह भी पढ़ें- CISCE Result 2026: CISCE इसी हफ्ते जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे? नोट कर लें रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 28 Apr 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Education Results  Assam AHSEC Result 2026 AHSEC HS Result 2026 Assam 12th Board Result Assam Class 12 Result Link Ahsec.assam.gov.in Result Resultsassam.nic.in 2026
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