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हिंदी न्यूज़शिक्षाHow To Become KVS Teacher: केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए क्या करना होता है, इसके लिए कौन सी डिग्री है जरूरी?

How To Become KVS Teacher: केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए क्या करना होता है, इसके लिए कौन सी डिग्री है जरूरी?

केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से समय-समय पर प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती निकाली जाती है. उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है

By : कविता गाडरी | Updated at : 29 Apr 2026 09:57 AM (IST)
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How To Become KVS Teacher: सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का सपना हर कोई देखता है. खासकर केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने का सपना हर साल लाखों युवा देखते हैं. अच्छी सैलरी, करियर और सम्मानजनक नौकरी के कारण यह ऑप्शन युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है. हालांकि यहां टीचर बनने के लिए कुछ तय शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा प्रक्रिया और चयन के चरणों को पार करना जरूरी होता है. अलग-अलग पदों के लिए योग्यता और प्रक्रिया भी अलग-अलग होती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए क्या करना होता है, इसके लिए कौन सी डिग्री जरूरी है.

कौन-कौन से पदों पर होती है भर्ती?

केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से समय-समय पर प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती निकाली जाती है. उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है और तय समय के अंदर फॉर्म भरना जरूरी होता है.

क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यताएं?

टीचर बनने के लिए योग्यता पद के अनुसार तय होती है. जैसे केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना और साथ में D.El.Ed या B.El.Ed जैसी डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही सीटीईटी पास होना अनिवार्य है. वहीं क्लास 6 से 10वीं के लिए टीचर बनने के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के साथ बीएड डिग्री जरूरी होती है. इस पद के लिए भी सीटीईटी क्वालीफाई करना होता है. इनके अलावा क्लास 11वीं और 12वीं के लिए टीचर बनने के लिए संबंधित सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट जैसे एमएससी, एमए या एम टेक के साथ बीएड अनिवार्य है. आपको बता दें कि पीटीजी पद के लिए सीटीईटी जरूरी नहीं होता है.

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केवी टीचर के लिए उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया

केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न पदों के लिए उम्र सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है. पीआरटी के लिए अधिकतम उम्र 30 साल, टीजीटी के लिए 35 साल और पीजीटी के लिए 40 साल तक की उम्र सीमा रखी जाती है. आरक्षित वर्ग के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी मिलती है. वहीं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरना होता है. परीक्षा में सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, भाषा और विषय से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. इसके बाद सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां उनकी सब्जेक्ट की समझ और पढ़ने की क्षमता को परखा जाता है. अंतिम चयन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रक्रिया पूरी करनी होती है.

पीजीटी पद के लिए परीक्षा पैटर्न

पीजीटी भर्ती में लिखित परीक्षा के दो हिस्से होते हैं. पहले भाग में सामान्य विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्वालीफाइंग होते हैं. दूसरे भाग में संबंधित विषय से गहराई वाले सवाल पूछे जाते हैं और यही मेरिट तय करता है. इसके बाद इंटरव्यू होता है, जिसमें उम्मीदवार की टीचिंग स्किल और कॉन्सेप्ट क्लेरिटी देखी जाती है.
 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 29 Apr 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
How To Become KVS Teacher KVS Recruitment Process CTET Qualification Required PRT TGT PGT Eligibility
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