हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsCISCE Result 2026: CISCE इसी हफ्ते जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे? नोट कर लें रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

CISCE Result 2026: CISCE इसी हफ्ते जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे? नोट कर लें रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस इसी हफ्ते 10वीं-12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर सकता है. नतीजे आधिकारिक साइट cisce.org पर देखे जा सकेंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 27 Apr 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे जारी कर चुके हैं. साथ ही सीबीएसई बोर्ड ने भी दसवीं के नतीजे बीते दिनों घोषित किए हैं. जिसके बाद CISCE बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है. जो इसी हफ्ते खत्म हो सकता है. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं.

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि कक्षा 10 (ICSE) और कक्षा 12 (ISC) के नतीजे जल्द जारी किए जाएंगे. तारीख और समय को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और संभावना है कि परिणाम इसी सप्ताह आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जारी कर दिए जाएं.

हालांकि परिषद ने अभी पक्की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो साफ संकेत मिलते हैं कि रिजल्ट अप्रैल के आखिर तक आ सकता है. छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे केवल CISCE की आधिकारिक वेबसाइट से ही अपडेट लें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें.

कब हुई थीं परीक्षाएं?

इस साल ICSE कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. वहीं ISC कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 6 अप्रैल 2026 तक चलीं. लंबे परीक्षा कार्यक्रम के बाद अब छात्र नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बार करीब 2.6 लाख छात्र ICSE परीक्षा में शामिल हुए, जबकि लगभग 1.5 लाख छात्रों ने ISC की परीक्षा दी.

कहां देख सकेंगे रिजल्ट?

cisce.org
results.cisce.org

पिछले साल कब आए थे नतीजे?

2025: 30 अप्रैल
2024: 6 मई
2023: 15 मई
2022: जुलाई (कोविड के कारण देरी)

पिछले साल का प्रदर्शन बढ़ा रहा उम्मीद

पिछले साल ICSE कक्षा 10 का पास प्रतिशत 99.35% रहा था, जबकि ISC कक्षा 12 का पास प्रतिशत 99.34% दर्ज किया गया था. इतने शानदार परिणाम के बाद इस साल भी छात्रों को अच्छे नतीजों की उम्मीद है.

अब नहीं होंगे कंपार्टमेंट एग्जाम

इस बार CISCE ने एक बड़ा बदलाव भी किया है. अब पारंपरिक कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं होगी. इसकी जगह छात्रों को री-इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट एग्जाम का मौका दिया जाएगा. छात्र उसी शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम दो विषयों में सुधार परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

  1. छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.cisce.org पर जाएं.
  2. इसके बाद होमपेज पर परीक्षा मेन्यू में ICSE या ISC चुनें.
  3. अब छात्र अपना UID, Index Number और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें.
  4. इसके बाद छात्र ‘Show Result’ बटन पर क्लिक करें.
  5. फिर छात्र का रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें.

यह भी पढ़ें- CBSE 12th Result 2026: CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 इस तारीख तक हो सकता है जारी, जानिए DigiLocker और UMANG पर कैसे चेक करें रिजल्ट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 27 Apr 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Education Results CISCE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Results
CISCE Result 2026: CISCE इसी हफ्ते जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे? नोट कर लें रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका
CISCE इसी हफ्ते जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे? नोट कर लें रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका
Results
UK Board 12th Result: हरिद्वार की वंशिका बनीं टॉपर, टैक्सी चालक की बेटी ने 97 प्रतिशत अंक पाकर बढ़ाया मान
हरिद्वार की वंशिका बनीं टॉपर, टैक्सी चालक की बेटी ने 97 प्रतिशत अंक पाकर बढ़ाया मान
Results
Uttarakhand Board Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट 2026 जारी, लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी,यहां चेक करें नतीजे
Uttarakhand Board Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट 2026 जारी, लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी,यहां चेक करें नतीजे
Results
JAC 12th Result 2026: JAC 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द जारी, jacresults.com पर ऐसे चेक करें झारखंड बोर्ड इंटर का रिजल्ट
JAC 12th Result 2026: JAC 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द जारी, jacresults.com पर ऐसे चेक करें झारखंड बोर्ड इंटर का रिजल्ट
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Election 2026: बंगाल में Modi-Yogi-Shah का Road Show | Mamata Banerjee | TMC | BJP
Trump News: ट्रंप को मारने आए शख्स Cole Tomas Allen का सच जानकर उड़ जाएंगे होश! | Secret Service
Kejriwal vs Justice Swarna Kanta: केजरीवाल का खुला विद्रोह, सत्याग्रह का ऐलान! | Delhi High Court
Delhi Politcs : Arvind Kejriwal ने सत्याग्रह का किया ऐलान | Justice Swarana Kanta | Raghav Chadha
Iran US Peace Talk Update: पीस टॉक में अब रूस की एंट्री! | Vladimit Putin | USA | Trump | News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
1877 में एल नीनो से 2 करोड़ मौतें और फसलें बर्बाद! 140 साल बाद कैसे दोहराएगा इतिहास, क्या गर्मी से बचने का कोई रास्ता नहीं?
1877 में एल नीनो से 2 करोड़ मौतें और फसलें बर्बाद! 140 साल बाद कैसे दोहराएगा इतिहास, क्या गर्मी से बचने का कोई रास्ता नहीं?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
4 मई के लिए सीएम योगी कर दी बड़ी भविष्यवाणी, कहा- TMC के गुंडे सड़कों पर पंचर बनाएंगे और...
4 मई के लिए सीएम योगी कर दी बड़ी भविष्यवाणी, कहा- TMC के गुंडे सड़कों पर पंचर बनाएंगे और...
आईपीएल 2026
आज RCB के खिलाफ लुंगी एनगिडी खेलेंगे या नहीं? कैच लेने के दौरान लगी थी भयंकर चोट; जानें ताजा अपडेट
आज RCB के खिलाफ लुंगी एनगिडी खेलेंगे या नहीं? कैच लेने के दौरान लगी थी भयंकर चोट
बॉलीवुड
हेमा मालिनी चाहती थीं 'रामायण' में 'राम' बने ये एक्टर, 'हनुमान' के लिए इस एक्टर को बताया था बेस्ट
हेमा मालिनी चाहती थीं 'रामायण' में 'राम' बने ये एक्टर, हनुमान के लिए इस एक्टर को बताया था बेस्ट
विश्व
कौन है ट्रंप के बगल वाली 'मिस्ट्री वुमन', व्हाइट हाउस डिनर शूटिंग के बीच दिखा 'सुपरमैन' अवतार
कौन है ट्रंप के बगल वाली 'मिस्ट्री वुमन', व्हाइट हाउस डिनर शूटिंग के बीच दिखा 'सुपरमैन' अवतार
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर लगाया बैन तो भड़का ड्रैगन, बोला- हम अपने हितों की... 
ट्रंप ने चीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर लगाया बैन तो भड़का ड्रैगन, बोला- हम अपने हितों की... 
हेल्थ
IBS Problem: पेट की समस्या IBS में कारगर है सॉल्युबल फाइबर, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
पेट की समस्या IBS में कारगर है सॉल्युबल फाइबर, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
ट्रेंडिंग
Viral video: भाई शादी है या महासंग्राम... दूल्हा-दुल्हन में वरमाला पहनाने के लिए हुआ तगड़ा कंपटीशन, वीडियो देख आएंगे चक्कर
भाई शादी है या महासंग्राम... दूल्हा-दुल्हन में वरमाला पहनाने के लिए हुआ तगड़ा कंपटीशन, वीडियो देख आएंगे चक्कर
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget