पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान बुधवार को छपरा, शांतिपुर और भांगर समेत कई स्थानों पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं. पीटीआई के मुताबिक एंटाली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रियाना तिबरेवाल का मतदान अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों से उस समय झगड़ा हो गया, जब उनके प्रतिनिधि को मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया गया.

खबरों के मुताबिक, बूथ छोटा होने के कारण एजेंट को बाहर जाने का आदेश दिया गया. टीएमसी उम्मीदवार का एक प्रतिनिधि भी इस झगड़े में शामिल हो गया, जिसके बाद दोनों को जाने के लिए कहा गया. बीजेपी नेता ने कहा कि ये लोग कितने चिढ़े हुए हैं. एक बटन दबाने के लिए इन्हें 10 लोगों को अंदर खड़ा करना पड़ रहा है.

#WATCH | West Bengal Elections 2026 | At around 5:30 am today, a group of miscreants attacked BJP polling agent Mosharraf Mir of booth number 52 of Hatra Panchayat, Chapra Assembly constituency in Nadia with iron rod and guns. Later, Chapra police rescued him and admitted him to… pic.twitter.com/UO4ph1LBdu — ANI (@ANI) April 29, 2026

बीजेपी कार्यकर्ता पर टीएमसी के लोगों ने किया हमला

नादिया जिले के छपरा में बीजेपी कार्यकर्ता पर टीएमसी के लोगों ने कथित तौर पर हमला किया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार्यकर्ता मोशारिफ मीर को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मीर ने दावा किया कि तृणमूल के एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ता, जिनमें से एक के पास बंदूक थी, उन पर टूट पड़े और उन्हें रॉड से पीटा. छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के सैकत सरकार ने हमले का आरोप तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगाया. उन्होंने कहा कि उनके सिर पर वार किया गया, जिससे उन्हें चोटें आईं हैं.

पीटीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक व्यक्ति को अर्धसैनिक बलों के जवान और पुलिसकर्मी द्वारा घसीटते हुए दिखाया गया है, जिन्होंने उसका हाथ या पैर पकड़ रखा है. वीडियो में 2 सशस्त्र सुरक्षाकर्मी एक व्यक्ति पर लाठियों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं.

Kolkata: West Bengal Chief Minister and TMC candidate from Bhabanipur Assembly constituency, Mamata Banerjee, says, "...So many observers have come from outside. Whatever the BJP says, they are doing. Just look around, all our posters have been removed. Is this how polls take… pic.twitter.com/xYFpFLUSan — ANI (@ANI) April 29, 2026

बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़

इस बीच शांतिपुर से संपत्ति को नुकसान पहुंचने की खबरें आईं. पुलिस ने बताया कि स्थानीय बीजेपी कार्यालय में फर्नीचर तोड़ दिया गया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया. वहीं दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में आरोप लगे कि वाम मोर्चा से जुड़े नवगठित संगठन इंडियन सेक्युलर फ्रंट के एक मतदान एजेंट को मतदान केंद्र में प्रवेश करने से रोका गया.

बीजेपी उम्मीदवार की कार तोड़ी

बीजेपी के दक्षिण 24 परगना से उम्मीदवार बिकाश सरदार की कार में तोड़फोड़ की गई. नारंगी रंग की मारुति बलेनो की पिछली विंडशील्ड तोड़ दी गई. पार्टी ने इसके लिए तृणमूल कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है.

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ममता बनर्जी ने आतंकवाद फैलाने का लगाया आरोप

इन झड़पों के बीच ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल हमारे लोगों को निशाना बना रहे हैं. इस तरह मतदान नहीं हो सकता. उन्होंने बीजेपी पर बाहर से पर्यवेक्षकों को बुलाने का आरोप लगाते हुए उसकी कड़ी आलोचना की.

उन्होंने आगे कहा, "इतने सारे पर्यवेक्षक बाहर से आए हैं और बीजेपी जो कहती है, वही करते हैं. देखिए हमारे पोस्टर हटा दिए गए हैं. क्या इसी तरह चुनाव होते हैं? वोट मतदाता डालेंगे, सुरक्षा बल नहीं. कुछ नए लोगों को लाया गया है. वे आतंकवाद फैला रहे हैं."

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