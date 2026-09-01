बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया

बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया है. पहले आवेदन की शुरुआत आज यानी 1 सितंबर 2026 से होनी थी, लेकिन अब तय तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं होगा. आयोग ने आवेदन प्रक्रिया स्थगित करने के पीछे प्रक्रियात्मक बदलाव बताया है. वहीं आयोग की ओर से आवेदन को लेकर नई तारीखों का ऐलान जल्द करने की बात भी कही गई है. आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के माध्यम से बिहार के स्कूलों में 32,388 शिक्षकों की भर्ती होनी है.

नहीं हुआ, नई तारीखों का ऐलान

बीपीएससी ने पहले टीआरई 4.0 के लिए आवेदन की शुरुआत आज यानी 1 सितंबर से करने की जानकारी दी थी. वहीं अब आयोग ने नोटिस जारी कर तारीखों को स्थगित कर दिया है. इसके अलावा अभी फिलहाल आयोग की ओर से नई तारीखों का ऐलान भी नहीं किया गया है. आयोग की ओर से कहा गया है कि नई तारीखों से जुड़ी जानकारी जल्द जारी की जाएगी. ऐसे में अब उम्मीदवारों को नई तारीखों का इंतजार करना होगा.

32,388 शिक्षकों के पदों पर होनी है भर्ती

टीआरई 4.0 के तहत बिहार के अलग-अलग स्तर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की जानी है. कुल 32,388 खाली पदों को प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के पदों में बांटा गया है. इसमें कक्षा एक से पांच के प्राथमिक शिक्षकों के लिए 3,847 पद, कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए 8,563 पद, कक्षा 9 से 10 के माध्यमिक शिक्षकों के लिए 3,877 पद और कक्षा 11 से 12 के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 16,101 पद निर्धारित है.

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परीक्षा प्रक्रिया को लेकर भी उठा था सवाल

टीआरई 4.0 की प्रक्रिया को लेकर बिहार में शिक्षक उम्मीदवारों की ओर से पहले भी कई मांगे उठाई जाती रही है. अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, और भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां सामने रखी थी. उम्मीदवारों की प्रमुख मांगों में परीक्षा को एक ही चरण में आयोजित करना भी शामिल था. उम्मीदवारों के साथ हुई चर्चाओं के बाद बिहार सरकार ने टीआरई 4.0 को सिंगल फेज में आयोजित करने पर सहमति जताई. अब आवेदन प्रक्रिया के स्थगित होने से भर्ती की अगली तारीख को लेकर उम्मीदवारों को नए शेड्यूल का इंतजार करना होगा.

आगे बढ़ सकती है पदों की संख्या

फिलहाल बीपीएससी की ओर से टीआरई 4.0 के लिए 32,388 पदों की जानकारी दी गई है. हालांकि खाली पदों की संख्या में आगे बदलाव की संभावना जताई जा रही है. बिहार सरकार की ओर से म्यूजिक टीचर के पदों में 111 पद बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई है. अगर इन अतिरिक्त पदों को टीआरई 4.0 में शामिल किया जाता है, तो कुल खाली पदों की संख्या 33,385 हो जाएगी.

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