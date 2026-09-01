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हिंदी न्यूज़शिक्षाबिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया

बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया

बीपीएससी ने टीआरई 4.0 परीक्षा के लिए आज से होने वाले ऑनलाइन आवेदन को टाल दिया है. बीपीएससी ने इसके पीछे प्रक्रियात्मक बदलाव को वजह बताया है. वहीं फिलहाल बीपीएससी ने नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 01 Sep 2026 10:55 AM (IST)
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बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया है. पहले आवेदन की शुरुआत आज यानी 1 सितंबर 2026 से होनी थी, लेकिन अब तय तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं होगा. आयोग ने आवेदन प्रक्रिया स्थगित करने के पीछे प्रक्रियात्मक बदलाव बताया है. वहीं आयोग की ओर से आवेदन को लेकर नई तारीखों का ऐलान जल्द करने की बात भी कही गई है. आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के माध्यम से बिहार के स्कूलों में 32,388 शिक्षकों की भर्ती होनी है. 

नहीं हुआ, नई तारीखों का ऐलान 

बीपीएससी ने पहले टीआरई 4.0 के लिए आवेदन की शुरुआत आज यानी 1 सितंबर से करने की जानकारी दी थी. वहीं अब आयोग ने नोटिस जारी कर तारीखों को स्थगित कर दिया है. इसके अलावा अभी फिलहाल आयोग की ओर से नई तारीखों का ऐलान भी नहीं किया गया है. आयोग की ओर से कहा गया है कि नई तारीखों से जुड़ी जानकारी जल्द जारी की जाएगी. ऐसे में अब उम्मीदवारों को नई तारीखों  का इंतजार करना होगा. 

32,388 शिक्षकों के पदों पर होनी है भर्ती 

टीआरई 4.0 के तहत बिहार के अलग-अलग स्तर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की जानी है. कुल 32,388 खाली पदों को प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के पदों में बांटा गया है. इसमें कक्षा एक से पांच के प्राथमिक शिक्षकों के लिए 3,847 पद, कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए 8,563 पद, कक्षा 9 से 10 के माध्यमिक शिक्षकों के लिए 3,877 पद और कक्षा 11 से 12 के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 16,101 पद निर्धारित है. 

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परीक्षा प्रक्रिया को लेकर भी उठा था सवाल 

टीआरई 4.0 की प्रक्रिया को लेकर बिहार में शिक्षक उम्मीदवारों की ओर से पहले भी कई मांगे उठाई जाती रही है. अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, और भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां सामने रखी थी. उम्मीदवारों की प्रमुख मांगों में परीक्षा को एक ही चरण में आयोजित करना भी शामिल था. उम्मीदवारों के साथ हुई चर्चाओं के बाद बिहार सरकार ने टीआरई 4.0 को सिंगल फेज में आयोजित करने पर सहमति जताई. अब आवेदन प्रक्रिया के स्थगित होने से भर्ती की अगली तारीख को लेकर उम्मीदवारों को नए शेड्यूल का इंतजार करना होगा. 

आगे बढ़ सकती है पदों की संख्या 

फिलहाल बीपीएससी की ओर से टीआरई 4.0 के लिए 32,388 पदों की जानकारी दी गई है. हालांकि खाली पदों की संख्या में आगे बदलाव की संभावना जताई जा रही है. बिहार सरकार की ओर से म्यूजिक टीचर के पदों में 111 पद बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई है. अगर इन अतिरिक्त पदों को टीआरई 4.0 में शामिल किया जाता है, तो कुल खाली पदों की संख्या 33,385 हो जाएगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 01 Sep 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Education News BPSC Teacher Recruitment Application Delay
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