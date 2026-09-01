कौन है 21 साल में IAS बनने वाली श्रेया श्री? जो अब बनी खगड़िया DDC

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में श्रेया श्री ने पहली ही कोशिश में सफलता हासिल की. उन्होंने ऑल इंडिया 71वीं रैंक प्राप्त की और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुई. परीक्षा में सफलता हासिल करने के समय उनकी उम्र 21 साल थी. श्रेया ने अपनी तैयारी के दौरान कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दिया और लगातार पढ़ाई जारी रखी. यूपीएससी में मिली सफलता के बाद उन्होंने सिविल सेवा से जुड़े दूसरे उम्मीदवारों के साथ अपनी तैयारी से जुड़े एक्सपीरियंस भी कई बार शेयर किए हैं.