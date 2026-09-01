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कौन है 21 साल में IAS बनने वाली श्रेया श्री? जो अब बनी खगड़िया DDC
2021 की आईएएस अधिकारी श्रेया श्री को खगड़िया जिले का नया उप विकास आयुक्त नियुक्त किया है. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद एक बार फिर उनकी यूपीएससी सफलता की चर्चा हो रही है.
बिहार में हाल ही में 23 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. इस प्रशासनिक पर बदलाव में 2021 की आईएएस अधिकारी श्रेया श्री का नाम भी शामिल है. सरकार ने उन्हें खगड़िया जिले का नया उप विकास आयुक्त नियुक्त किया है. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद एक बार फिर उनकी यूपीएससी सफलता की चर्चा हो रही है. श्रेया श्री ने महज 21 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा पास कर ऑल इंडिया रैंक 71 भी हासिल की है.
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Published at : 01 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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दिनेश प्रताप सिंह
Opinion