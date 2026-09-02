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हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी बोर्ड ने बढ़ाई 9वीं-11वीं के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, 10 सितंबर तक मौका

यूपी बोर्ड ने बढ़ाई 9वीं-11वीं के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, 10 सितंबर तक मौका

UPMSP में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है. नए शेड्यूल के अनुसार एडवांस्ड रजिस्ट्रेश की डेडलाइन अब 10 सितंबर कर दी गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Sep 2026 03:33 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है. नए शेड्यूल के अनुसार एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की डेट और वेरिफिकेशन की प्रक्रियाओं की डेडलाइन अब 10 सितंबर कर दी गई है. बोर्ड के निर्देशों के अनुसार स्कूलों के प्रधानाचार्य को संशोधित शेड्यूल के अनुसार रजिस्ट्रेशन की सभी प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी. इसमें छात्रों से फीस लेना, निर्धारित राशि सरकारी कोष में जमा करना, विद्यार्थियों की शैक्षणिक जानकारी ऑनलाइन दर्ज करना, रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन और जरूरत पड़ने पर पहले से दर्ज जानकारी में सुधार करना जैसी चीजें शामिल है. 

अब 10 सितंबर तक होगा रजिस्ट्रेशन 

नए शेड्यूल के अनुसार कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन, फीस लेने और उसे चालान के जरिए सरकारी कोष में जमा करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर 2026 कर दी गई है. यह प्रक्रिया 10 सितंबर की मध्य रात्रि तक पूरी की जा सकती है. प्रति छात्र कुल 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है. इसमें 40 रुपये प्रति छात्र सरकारी कोर्स में चालान के माध्यम से जमा किए जाएंगे, जबकि 10 रुपये स्कूल के पास रहेंगे. फीस जमा करने के बाद स्कूलों को पेमेंट से जुड़ी जानकारी और स्टूडेंट की डिटेल बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करनी होगी. 

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ऐसे पूरी करनी होगी प्रक्रिया 

फीस जमा होने के बाद स्कूलों को स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी. बोर्ड ने छात्रों की रिपोर्ट की जांच के लिए भी अलग-अलग समय निर्धारित किया है. वेरिफिकेशन के दौरान स्कूलों को छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, सब्जेक्ट और फोटो समेत दर्ज की गई दूसरी जानकारी को ध्यान से जांचना होगा. बोर्ड के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 11 से 13 सितंबर 2026 के बीच पुरी की जानी है. इस दौरान स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन दर्ज सभी जानकारी सही हो. वेरिफिकेशन का समय पूरा होने के बाद पहले से दर्ज जानकारी में 14 से 20 सितंबर तक सुधार कर सकेंगे.

10वीं-12वीं के छात्रों की फीस के समय सीमा भी बढ़ाई 

संशोधित शेड्यूल में 2027 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों से जुड़ी प्रक्रिया के लिए भी समय सीमा बढ़ाई गई है. ऐसे छात्रों के लिए अब परीक्षा फीस जमा करने की अंतिम तारीख 4 सितंबर कर दी गई है वही कक्षा 10वीं और 12वीं के शैक्षणिक छात्र जानकारी और रजिस्ट्रेशन संबंधी डिटेल बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की समय सीमा 3 सितंबर तक बढ़ाई गई है. स्कूल प्रधानाध्यापक छात्रों की जानकारी का वेरिफिकेशन 11 सितंबर तक कर सकेंगे. वेरिफिकेशन के बाद सुधार की जरूरत होती है, तो स्कूल 6 से 20 सितंबर के बीच ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं. इस समय में किसी भी तरह के नए छात्रों को रजिस्टर्ड करने की अनुमति नहीं होगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Sep 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Education News UP Board
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