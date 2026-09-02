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हिंदी न्यूज़शिक्षाRIMC में 8वीं कक्षा में एडमिशन का मौका, 6 दिसंबर को 39 शहरों में होगा एग्जाम

RIMC में 8वीं कक्षा में एडमिशन का मौका, 6 दिसंबर को 39 शहरों में होगा एग्जाम

NTA ने जुलाई 2027 टर्म में एडमिशन के लिए RIMCEE 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. यह एंट्रेंस एग्जाम 6 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा. एग्जाम देशभर के 39 शहरों में होगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Sep 2026 02:00 PM (IST)
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जुलाई 2027 टर्म में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 (RIMCEE) का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. इच्छुक और एलिजिबल छात्र 30 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. एंट्रेंस एग्जाम 6 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा. वहीं RIMC प्रवेश परीक्षा का आयोजन देशभर के 39 शहरों में किया जाएगा. यह परीक्षा पेन और पेपर मोड में होगी और इसकी अवधि 4 घंटे 30 मिनट निर्धारित की गई है. 

30 सितंबर तक आवेदन का मौका 

RIMCEE 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 1 सितंबर से हो चुकी है. सामान्य आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी. इसी दिन परीक्षा फीस जमा करने की अंतिम तारीख भी निर्धारित की गई है. इसके बाद 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ आवेदन किया जा सकेगा. लेट आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा फीस के अतिरिक्त 500 रुपये लेट फीस देनी होगी. आवेदन फॉर्म की डिटेल में सुधार के लिए 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो खुलेगी. वहीं परीक्षा की सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा से 12 से 15 दिन पहले और एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब 5 से 7 दिन पहले जारी किया जाएगा.

6 दिसंबर को होनी है परीक्षा 

RIMC एंट्रेंस एग्जाम 2026 का स्टेज 1 एग्जाम 6 दिसंबर 2026 को होगा. परीक्षा ऑफलाइन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी. इसमें गणित और अंग्रेजी विषय में छात्रों से डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जबकि जीके का पेपर एमसीक्यू आधारित होगा. प्रवेश परीक्षा के दूसरे चरण में वाइवा होगा. यह अप्रैल 2027 आयोजित किया जाएगा. 

RIMC के लिए एलिजिबिलिटी और आवेदन 

RIMC में कक्षा 8 में एडमिशन के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई 2027 को कम से कम 12 साल 6 महीने और अधिकतम 14 साल होनी चाहिए. यानी निर्धारित कट ऑफ तारीख पर इस आयु सीमा को पूरा करने वाले छात्र ही आवेदन के पात्र होंगे. RIMC एंट्रेंस एग्जाम के लिए जनरल कैटेगरी, डिफेंस पर्सनेल और एक्स सर्विसमैन के वार्ड्स तथा ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1000 रुपये फीस देनी होगी. वहीं एससी और एसटी कैटेगरी की उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये फीस है.

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RIMC में एडमिशन के बाद करियर का रास्ता 

RIMC में 5 साल की पढ़ाई पूरी करने और कक्षा 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद छात्रों को आगे रक्षा सेवाओं में जाने का अवसर मिलता है. इसके बाद उन्हें यूपीएससी की ओर से आयोजित ऑल इंडिया रिटन परीक्षा और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में सफलता हासिल करनी होती है. इन चरणों को पूरा करने वाले खड़गवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल की डिग्री कोर्स में शामिल हो सकते हैं. इसके बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की संबंधित एकेडमी में प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को भारत के राष्ट्रपति की ओर से सशस्त्र बलों में अधिकारी के रूप में कमीशन किया जाता है. 

कैसे करें आवेदन?

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/RIMCEE पर जाए. 
  • इसके बाद कैंडिडेट एक्टिविटी सेक्शन में RIMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • अब न्यू रजिस्ट्रेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन करें. 
  • इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फीस सबमिट कर फॉर्म सबमिट कर दें. 
  • लास्ट में फॉर्म सबमिट होने के बाद कंफर्मेशन पेज भी डाउनलोड कर लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Sep 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
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