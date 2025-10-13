हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाछात्रों को एक और मौका देगा बिहार बोर्ड, अब 22 अक्टूबर तक कर सकेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन

छात्रों को एक और मौका देगा बिहार बोर्ड, अब 22 अक्टूबर तक कर सकेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन

बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट बढ़ा दी है. अब छात्र 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि परीक्षा की फीस 21 अक्टूबर तक ही जमा करा सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 Oct 2025 02:13 PM (IST)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट बढ़ा दी है. अब छात्र 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि परीक्षा की फीस 21 अक्टूबर तक ही जमा करा सकते हैं. वहीं आवेदन की तारीख बढ़ने से पहले लास्ट डेट 12 अक्टूबर थी, लेकिन छात्रों की सुविधा देखते हुए बोर्ड ने यह तिथि आगे बढ़ाने का फैसला किया है. 

ऐसे करें इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आवेदन 

बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थी समिति की वेबसाइट http://seniorsecondary.biha rboardonline.com पर जाकर न‍िर्धारि‍त लास्‍ट डेट तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के न‍िर्देशों के अनुसार, इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के ल‍िए केवल वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनके माता-पिता अभिभावक और संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षरित घोषणा युक्त डमी सूचीकरण या पंजीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड किया गया हो.

ज‍िन विद्यार्थियों का यह कार्ड अपलोड नहीं होगा, उन्‍हें परीक्षा के ल‍िए आवेदन भरने की अनुमत‍ि नहीं म‍िलेगी और उन विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र भी जारी नहीं क‍िया जाएगा. वहीं ब‍िहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार शिक्षण संस्थान के प्रधान समिति की वेबसाइट से मूल सूचीकरण और परीक्षा आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके विद्यार्थियों को उपलब्‍ध कराएंगे. वहीं अगर किसी विद्यार्थी की फीस जमा करने के बाद भी ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाता है तो फीस जमा करने की लास्‍ट डेट के अगले दो दिनों तक आवेदन करने का मौका मिलेगा. 

इंटर लेवल पर नामांकन प्रक्रिया खत्म 

ब‍िहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार, सत्र 2024-2026 से राज्‍य के ड‍िग्री महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट लेवल की पठन-पाठन और नामांकन प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है. हालांकि इससे पहले के सत्रों के पात्र विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन और फीस उन्‍हीं डिग्री महाविद्यालयों के माध्यम से जमा क‍िया जा जाएगा. वहीं अगर आवेदन प्रक्रि‍या में विद्यार्थियों को कि‍सी भी प्रकार की समस्या आती है तो वह ब‍िहार बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 0612-2230039 संपर्क कर सकते हैं. 

कब जारी होगी परीक्षा की डेटशीट?

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार, इंटरमीडिएट और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट नवंबर या दिसंबर में जारी हो सकती है. वहीं परीक्षाएं 2026 में फरवरी महीने में करवाई जा सकती है. परीक्षाओं के प्रवेश पत्र, परीक्षा शुरू होने से पहले सभी स्कूलों में भेजे जाएंगे. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 13 Oct 2025 02:13 PM (IST)
Tags :
Bihar Board Bihar Board Exam 2026 Intermediate Application Date Bseb Online Form
