इन छात्रों को मिलता है अन्ना यूनिवर्सिटी में आरक्षण, जानें कौन आसानी से ले सकते हैं एडमिशन

इन छात्रों को मिलता है अन्ना यूनिवर्सिटी में आरक्षण, जानें कौन आसानी से ले सकते हैं एडमिशन

अन्ना यूनिवर्सिटी में सिर्फ तमिलनाडु मूल निवासी छात्रों को ही सामुदायिक आरक्षण का लाभ मिलता है. बाकी सभी को ओपन कैटेगरी में माना जाता है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 Nov 2025 07:05 PM (IST)
देश भर में मशहूर अन्ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना तो कई सारे स्टूडेंट्स देखते हैं लेकिन क्या आपको पता है यहां पर किन छात्रों को खास रिजर्वेशन मिलता है. अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

अन्ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर हर साल छात्रों के मन में बड़ा सवाल रहता है कि आखिर किन स्टूडेंट्स को आरक्षण मिलता है और किसे प्रवेश में आसानी हो जाती है. यूनिवर्सिटी की तरफ से तमिलनाडु सरकार की सामुदायिक आरक्षण नीति के आधार पर स्पष्ट नियम जारी हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन-से छात्र आरक्षण के पात्र हैं.

सबसे पहले यह जरूरी है कि उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो और तमिलनाडु का मूल निवासी हो. वहीं केवल राज्य के मूल निवासी छात्रों को ही सामुदायिक आरक्षण का लाभ मिलेगा. विश्वविद्यालय ने सात कैटेगरी -OC, BC, BCM, MBC & DNC, SC, SCA और ST के तहत आरक्षण लागू किया है.

कौन सा सर्टिफिकेट जरूरी है?

आरक्षण का लाभ उठाने के लिए छात्रों को आवेदन करते समय अपना सामुदायिक प्रमाणपत्र जमा करना जरूरी है. केवल स्थायी कम्युनिटी कार्ड या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-सर्टिफिकेट ही स्वीकार किया जाएगा, जबकि साधारण पेपर फॉर्म वाले सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे. साथ ही सर्टिफिकेट उसी जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, जिससे छात्र संबंधित है.

अन्य राज्यों के छात्रों को आरक्षण नहीं

यूनिवर्सिटी ने यह भी साफ कर दिया है कि अन्य राज्यों के छात्रों को किसी भी तरह का सामुदायिक आरक्षण नहीं मिलेगा. ऐसे सभी छात्रों को ओपन कैटेगरी यानी OC में माना जाएगा. इसके अलावा अगर किसी समुदाय का संबंध किसी विशेष जिले से है, तो सर्टिफिकेट भी उसी जिले से जारी होना चाहिए. गलत जिले से जारी कम्युनिटी सर्टिफिकेट को मान्य नहीं माना जाएगा और ऐसे छात्रों को OC में शिफ्ट कर दिया जाएगा.

हालांकि, एक छूट भी है अगर कोई छात्र BC, MBC या DNC समुदाय से है और परिवार के साथ 28 अक्टूबर 2009 के बाद किसी नए जिले में शिफ्ट हुआ है, तो नए जिले से जारी सर्टिफिकेट स्वीकार किया जाएगा.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 21 Nov 2025 07:05 PM (IST)
Education Anna University Reservation Tamil Nadu Reservation Rules
