हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाAKTU में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कैसे करें बीटेक-एमटेक से लेकर अलग-अलग कोर्सों के लिए आवेदन?

AKTU में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कैसे करें बीटेक-एमटेक से लेकर अलग-अलग कोर्सों के लिए आवेदन?

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) में नए सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. बीटेक, एमटेक समेत कई प्रोफेशनल कोर्सों में दाखिले के लिए छात्र अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 24 May 2026 08:53 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की प्रमुख तकनीकी यूनिवर्सिटी AKTU ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी और अन्य प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र अब आवेदन कर सकते हैं. एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में पूरी की जाएगी.

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में AKTU उत्तर प्रदेश की बड़ी यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है. यहां से हर साल बड़ी संख्या में छात्र इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्स करके अपने करियर की शुरुआत करते हैं. ऐसे में छात्रों के लिए यह एडमिशन प्रक्रिया एक बड़ा अवसर मानी जा रही है.

बीटेक और एमटेक समेत कई कोर्सों में मिलेगा दाखिला

AKTU के तहत बीटेक, बीआर्क, बीफार्मा, एमटेक, एमबीए, एमसीए और अन्य तकनीकी व प्रोफेशनल कोर्सों में एडमिशन लिए जाएंगे. यूनिवर्सिटी से जुड़े सरकारी और निजी कॉलेजों में हजारों सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.छात्र अपनी योग्यता और प्रवेश परीक्षा के आधार पर आवेदन कर सकेंगे.

जरूरी दस्तावेज रखें तैयार

आवेदन के दौरान छात्रों को 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और संबंधित प्रवेश परीक्षा का स्कोरकार्ड अपलोड करना पड़ सकता है. इसलिए आवेदन से पहले सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखना जरूरी है.

मेरिट और काउंसलिंग के आधार पर होगा चयन

बीटेक कोर्सों में दाखिला मुख्य रूप से जेईई मेन स्कोर के आधार पर किया जाएगा, जबकि अन्य कोर्सों में अलग-अलग पात्रता और मेरिट प्रक्रिया लागू होगी. सीट आवंटन ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए किया जाएगा.

यह भी पढ़ें - NDA ll Recruitment 2026: देशसेवा का सुनहरा मौका, NDA-II भर्ती में करें आवेदन; 394 पोस्ट पर भर्ती शुरू

छात्र कैसे कर सकते हैं आवेदन?

आवेदन करने के लिए छात्र सबसे पहले AKTU की आधिकारिक वेबसाइट aktu.ac.in⁠ या काउंसलिंग पोर्टल uptac.admissions.nic.in⁠ पर जायें. वहां “New Registration” विकल्प पर क्लिक करके अपनी जानकारी भरें. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद छात्र अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुनकर काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे. आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरना जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द भी किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें - UP Jobs 2026: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! यूपी में टेक्निकल असिस्टेंट के 2759 पदों पर निकली भर्ती

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 24 May 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Education
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
AKTU में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कैसे करें बीटेक-एमटेक से लेकर अलग-अलग कोर्सों के लिए आवेदन?
AKTU में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कैसे करें बीटेक-एमटेक से लेकर अलग-अलग कोर्सों के लिए आवेदन?
शिक्षा
माइक्रोसॉफ्ट में कैसे मिलती है नौकरी, इसके लिए कौन-से कोर्स करने बेहद जरूरी?
माइक्रोसॉफ्ट में कैसे मिलती है नौकरी, इसके लिए कौन-से कोर्स करने बेहद जरूरी?
शिक्षा
CBSE Fake Notice: CBSE ने वायरल नोटिस को बताया फर्जी, 12वीं स्कैन कॉपी और री-चेकिंग प्रक्रिया जारी
CBSE ने वायरल नोटिस को बताया फर्जी, 12वीं स्कैन कॉपी और री-चेकिंग प्रक्रिया जारी
शिक्षा
PhD के बाद अब M.Tech एडमिशन में भी गेट स्कोर होगा मान्य, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला
PhD के बाद अब M.Tech एडमिशन में भी गेट स्कोर होगा मान्य, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Peace Deal: अमेरिकी की शर्तों पर झुका ईरान! | Hormuz | Nuclear | Donald Trump
Attack on Trump Breaking: ट्रंप के करीब कैसे पहुंच गया हमलावर? | Breaking | | America |
Heat Wave Alert:बेजुबानों पर गर्मी का कहर, जू का मेगा कूलिंग प्लान! | Summer
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: वीडियो में कैद ट्विशा की बेफिक्र कहानी | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: ट्विशा के साथ क्या हुआ? 'वकील' पति, 'जज' सास बच जाएंगे? | Bhopal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन... व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या सामने आया?
हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन... व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या सामने आया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव: 57 हजार ग्राम पंचायतों में प्रशासक होंगे नियुक्त, 2027 विधानसभा के बाद इलेक्शन
यूपी पंचायत चुनाव: 57 हजार ग्राम पंचायतों में प्रशासक होंगे नियुक्त, 2027 विधानसभा के बाद इलेक्शन
क्रिकेट
IPL 2026: 'जिस तरह तुमने खुद को संभाला...', अर्जुन के लिए सचिन तेंदुलकर ने लिखा खास मैसेज, आखरी मैच में मिला पहला चांस
'जिस तरह तुमने खुद को संभाला...', अर्जुन के लिए सचिन तेंदुलकर ने लिखा खास मैसेज, आखरी मैच में मिला पहला चांस
इंडिया
तेल, ईरान जंग और बिजनेस... पीएम मोदी और मार्को रुबियो के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
तेल, ईरान जंग और बिजनेस... पीएम मोदी और मार्को रुबियो के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
बॉलीवुड
Aishwarya Rai Cannes 2026: कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
इंडिया
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम, जानें हर राज्य में क्यों अलग है रेट
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम, जानें हर राज्य में क्यों अलग है रेट
ट्रेंडिंग
Viral video: 4 KM का सफर 45 मिनट में! बेंगलुरु ट्रैफिक पर गूगल इंजीनियर का गुस्सा हुआ वायरल
4 KM का सफर 45 मिनट में! बेंगलुरु ट्रैफिक पर गूगल इंजीनियर का गुस्सा हुआ वायरल
जनरल नॉलेज
Pigeon Feeding Ban: इन देशों में कबूतर को दाना डालने पर प्रतिबंध, जानें क्या है इंसानों को इस पंछी से खतरा?
इन देशों में कबूतर को दाना डालने पर प्रतिबंध, जानें क्या है इंसानों को इस पंछी से खतरा?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget