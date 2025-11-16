भारत में शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए सरकारी की ओर से कई पहल की गई हैं. इन्हीं में दो सबसे जरूरी नाम केंद्रीय विद्यालय (KV) और जवाहर नवोदय विद्यालय हैं. यह दोनों ही स्कूल शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चलाए जाते हैं और देशभर में लाखों छात्रों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं.,लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि इन दोनों संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों की सैलरी में कितना अंतर होता है और अब जब 8 वें वेतन आयोग की चर्चा तेज है, तो यह भी दिलचस्प है कि इस आयोग के लागू होने के बाद शिक्षकों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है. तो चलिए जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय किसके टीचर को ज्यादा सैलरी मिलती है और 8 वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी.

नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय

जवाहर नवोदय विद्यालय खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के मेधावी छात्रों के लिए बनाए गए हैं. इनके स्कूल पूरी तरह आवासीय होते हैं, छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाती, सरकार पढ़ाई, रहने, खाने और सभी आवश्यक सुविधाओं का खर्च उठाती है. यहां का माहौल अनुशासन और बेहतर संसाधनों के लिए जाना जाता है. इसलिए इसे ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए सुनहरा अवसर माना जाता है.

केंद्रीय विद्यालय भी देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में गिने जाते हैं. ये देशभर में फैला बड़ा नेटवर्क है. यहां छात्रों से थोड़ी फीस ली जाती है. साथ ही पढ़ाई का स्तर बहुत हाई माना जाता है. विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता मिलती है.

केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय किसके टीचर को ज्यादा सैलरी मिलती

KV और NVS दोनों ही 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार वेतन देते हैं. जिसमें PGT के लिए वेतनमान लगभग 47,600 से 1,51,100 प्रतिमाह तक है यानी दोनों संस्थानों में वेतनमान लगभग समान है. हालांकि, नवोदय शिक्षकों को आवासीय स्कूल होने के कारण कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिल जाती हैं. KV में नियमित स्कूल समय रहता है, जबकि NVS में रेजिडेंशियल जिम्मेदारियां होती हैं. इसलिए कई लोग मानते हैं कि NVS के शिक्षकों की सुविधाएं ज्यादा होती हैं, जबकि सैलरी लगभग बराबर है.

8 वें वेतन आयोग के बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी?

सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8 वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं. आयोग के गठन के बाद अब कर्मचारी उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसे 18 महीनों के भीतर सौंपा जाएगा. नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी (NC JCM) ने सरकार को नया सुझाव भेजा है. जिसमें 5 सदस्यों वाले परिवार को आधार बनाया जाए. इसमें पति, पत्नी, दो बच्चे और माता-पिता शामिल रहें. वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में सिर्फ 3 यूनिट का मॉडल लागू है. नए मॉडल में कुल यूनिट 4.2 होने का प्रस्ताव है. इससे न्यूनतम वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है. 8 वें वेतन आयोग के लिए अनुमानित फिटमेंट फैक्टर के अनुसार, कोटक ने अपनी रिपोर्ट में 1.8 फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया है, यानी लगभग 13 प्रतिशत बढ़ोतरी.

