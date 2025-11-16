AMU में किन्हें मिलता है खास रिजर्वेशन, जानें किन्हें मिलती है उम्र से लेकर नंबरों तक की छूट?

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) किसी नाम की मोहताज नहीं है. देश में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं. लेकिन चुनिंदा छात्रों को ही ये मौका मिल पाता है. आइए जानते हैं यूनिवर्सिटी में किन विद्यार्थियों को रिजर्वेशन मिलता है.

सेशन 2025-26 की बात करें तो PwBD यानी Persons with Benchmark Disabilities कैटेगरी के तहत एडमिशन लेने वाले छात्रों को AMU ने 5% रिजर्वेशन दिया. लेकिन यह रिजर्वेशन हर कोर्स में एक जैसा लागू नहीं है. यूनिवर्सिटी ने बताया कि ज्यादातर कोर्सों में यह 5% सीटें मौजूदा सीटों पर अतिरिक्त होंगी, यानी approved intake के ऊपर नई सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि सामान्य कैटेगरी की सीटें कम न हों.

लेकिन कुछ प्रोफेशनल कोर्स जैसे MBBS, BDS, BUMS, B.Sc Nursing, B.Arch, मेडिकल फैकल्टी के पोस्टग्रेजुएट कोर्स और PhD में यह रिजर्वेशन मौजूदा सीटों के अंदर ही है. इन कोर्सों में सीटें बढ़ाई नहीं जाती हैं, बल्कि उपलब्ध सीटों में ही PwBD का 5% हिस्सा तय होता है.

क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए?

इस कैटेगरी का लाभ लेने के लिए किसी उम्मीदवार के पास कम से कम 40% विकलांगता का प्रमाण होना जरूरी है. वहीं, यह भी साफ किया गया है कि PwBD उम्मीदवार केवल उन्हीं कोर्सों में एडमिशन ले सकेंगे जहां उनकी विकलांगता पढ़ाई में रुकावट पैदा नहीं करती.

वहीं, अगर आर्थिक छूट की बात करें तो AMU ने PwBD कैटेगरी के छात्रों को बड़ी राहत दी है. सामान्य तौर पर जहां छात्रों को एडमिशन टेस्ट फीस देनी होती है, वहीं PwBD उम्मीदवारों को आवेदन करते समय केवल 100 रुपये का भुगतान करना होगा. इसी तरह, एडमिशन होने पर उन्हें ट्यूशन फीस के रूप में सिर्फ 100 रुपये देने होंगे. हालांकि यह छूट उन उम्मीदवारों को नहीं मिलेगी जो फेलोशिप पर हैं या Self-Finance, NRI या Foreign National कोटे में एडमिशन लेते हैं.

क्वालिफिकेशन में भी इतने परसेंट की छूट

योग्यता में भी इन छात्रों को बड़ा फायदा दिया गया है. PwBD उम्मीदवारों को क्वालीफाइंग परीक्षा में 5% तक की छूट मिलेगी. इसका मतलब यह है कि जहां सामान्य छात्रों के लिए 50% अंक जरूरी हों, वहां PwBD उम्मीदवार 45% अंकों के साथ भी योग्य माने जाएंगे. यही छूट एडमिशन टेस्ट में भी लागू होगी. इसके अलावा, जहां-जहां कोर्स में अधिकतम उम्र सीमा तय है, वहां PwBD उम्मीदवारों को उम्र में पांच साल तक की ढील दी जाएगी. हालांकि यह छूट उन कोर्सों में लागू नहीं होगी जहां उम्र सीमा किसी बाहरी काउंसिल या नियामक संस्था द्वारा तय की जाती है.

PwBD कैटेगरी के उम्मीदवार न होने पर क्या होगा?

अगर किसी खास कोर्स में PwBD कैटेगरी के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते और उस कोर्स में रिजर्वेशन मौजूदा सीटों के भीतर लागू है तो ऐसी खाली सीटें सामान्य कैटेगरी में ट्रांसफर कर दी जाएंगी. हालांकि पीएचडी प्रोग्राम में यह नियम लागू नहीं किया जाएगा.

