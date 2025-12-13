Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Year Ender 2025: भारतीय घरेलू शेयर बाजार के लिए साल 2025 मिलाजुला रहा हैं. इस साल शेयर मार्केट में आईपीओ की बहार रही. कई फेमस कंपनियों से लेकर छोटी-छोटी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हुई हैं. कुछ कंपनियों ने लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों को तगड़ा मुनाफा दिया तो वहीं, कुछ आईपीओ ने निवेशकों को निराश किया हैं.

कुछ कंपनियों के शेयर अपनी शुरुआती कीमत से करीब 40 से 50 प्रतिशत तक टूट गए. जिससे बाजार निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा. अपस्टॉक्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जानते हैं, ऐसे ही कुछ कंपनी शेयरों के बारे में जो अपने इश्यू प्राइस से 50 फीसदी तक फिसल कर कारोबार कर रहे हैं....

1. जेम एरोमैटिक्स लिमिटेड

जेम एरोमैटिक्स लिमिटेड के शेयरों की लिस्टिंग 26 अगस्त 2025 को हुई थी. कंपनी की ओर से शेयरों का इश्यू प्राइस 325 रुपये तय किया गया था. शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 के कारोबारी दिन की समाप्ति के समय बीएसई पर कंपनी के शेयर 141.20 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे.

निवेशकों को अब तक 56.55 फीसदी का नुकसान उठाना पड़ा हैं. कंपनी शेयरों का 52 सप्ताह का हाई लेवल 349 रुपये था. वहीं लो लेवल के दौरान कंपनी शेयरों ने 133.10 रुपये का आंकड़ा छूआ था.

2. वीएमएस टीएमटी लिमिटेड

वीएमएस टीएमटी लिमिटेड कंपनी के शेयरों ने भी निवेशकों को तगड़ा झटका दिया हैं. 24 सितंबर 2025 को कंपनी की लिस्टिंग हुई थी. कंपनी शेयर अपने इश्यू प्राइस 99 रुपये से फिसलकर 53.68 रुपये के आंकड़े पर पहुंच गए है.

कंपनी शेयरों की शुरुआत से अब तक करीब 46 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा रही है. शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 के कारोबारी दिन की समाप्ति पर बीएसई पर कंपनी के शेयर 53.68 रुपये पर कारोबार कर रहे थे.

3. ग्लोटिस लिमिटेड

शेयर बाजार में कंपनी की शुरुआत 7 अक्टूबर 2025 को हुई थी. कंपनी की ओर से शेयरों का इश्यू प्राइस 129 रुपये तय किया था. कंपनी शेयर अपनी शुरुआत से लेकर अब तक करीब 54 प्रतिशत तक टूट गए हैं. शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 को बीएसई पर कंपनी के शेयर 60.29 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे.

4. जारो इंस्टीट्यूट

जारो इंस्टीट्यूट के शेयरों की शुरुआत 890 रुपये पर 30 सितंबर 2025 को हुई थी. इसके बाद कंपनी शेयरों ने निवेशकों को काफी नुकसान पहुंचाया. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई पर कंपनी के शेयर 550.10 रुपये पर कारोबार करते हुए बंद हुए. कंपनी शेयरों में शुरुआत से लेकर अब तक करीब 39 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

5. एरिसइंफ्रा सॉल्यूशंस

एरिसइंफ्रा सॉल्यूशंस कंपनी के शेयरों शुरुआत की तुलना में करीब 44 फीसदी तक टूट गए है. जिसके कारण निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा हैं. शुक्रवार को बीएसई पर कंपनी के शेयर 125.75 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. कंपनी की शुरुआत 25 जून 2025 में हुई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

