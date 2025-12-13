Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Share Market Holidays 2026: वर्ष 2025 का आखिरी महीना चल रहा है. इसके बाद साल 2026 की शुरुआत होगी. भारतीय शेयर बाजार में साल 2026 में शनिवार और रविवार के हॉलिडे के अलावा भी कुल 15 दिन शेयर बाजार बंद रहने वाले हैं.

इन हॉलिडे के दिन घरेलू शेयर बाजार में सामान्य ट्रेडिंग नहीं होती है. एनएसई ने छुट्टियों को लेकर एक घोषणा की है. जिसके तहत शनिवार और रविवार के अलावा इन दिनों सामान्य कारोबार नहीं होगी. आइए जानते हैं, किस-किस दिन शेयर बाजार बंद रहेंगे....

एनएसई की छुट्टियों की लिस्ट

एनएसई के जारी कैलेंडर के अनुसार साल की शुरुआत में जनवरी से मार्च के बीच शेयर बाजार कई मौकों पर बंद रहने वाले हैं. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 3 मार्च को होली, 26 मार्च को श्री राम नवमी और 31 मार्च को श्री महावीर जयंती के कारण शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी. इसके बाद 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे को लेकर शेयर बाजार बंद रहेगा.

इसके बाद 14 अप्रैल को डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जयंती, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और 28 मई को बकरीद के चलते बाजार बंद रहेगा. इसके अलावा 26 जून को मुहर्रम के मौके पर भी शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा.

14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 20 अक्टूबर को दशहरा और 10 नवंबर को दीवाली बलिप्रतिपदा पर बाजार बंद रहेगा. इसके बाद 24 नवंबर को प्रकाश पर्व श्री गुरु नानक देव और 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन भी एनएसई में ट्रेडिंग नहीं होगी. इन छुट्टियों के अलावा प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार को शेयर बाजार में सामान्य ट्रेडिंग नहीं होती हैं.

दिवाली पर होगी इस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग

एनएसई ने अपने बयान में जानकारी दी है कि दिवाली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग रविवार, 8 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. हालांकि, ट्रेडिंग सत्र का समय फिलहाल घोषित नहीं किया गया है. इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी.

