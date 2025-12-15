Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Year Ender 2025: भारतीय शेयर मार्केट में साल 2025 में ऐसे कई मौके आए, जब निवेशकों को अपने निवेश पर तगड़ा मुनाफा कमाने का अवसर मिला. खासतौर पर कुछ चुनिंदा शेयरों में ऐसी जबरदस्त तेजी दर्ज की गई. आजतक बिजनेस डेस्क में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कई मल्टीबैगर शेयरों ने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा दिया हैं.

आइए जानते हैं, ऐसे ही 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में जिनकी कीमतें 2025 में अब तक बीएसई पर 1,000 फीसदी से ज्यादा उछल चुकी हैं.....

1. आरआरपी डिफेंस लिमिटेड

आरआरपी डिफेंस लिमिटेड कंपनी के शेयरों में साल 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 4,510 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है. बीएसई पर 24 जनवरी, 2025 को कंपनी के शेयर करीब 20 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. वहीं सोमवार 15 दिसंबर, 2025 की कंपनी शेयर 926.95 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. जिससे पता चलता है कि, कंपनी शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया हैं.

2. आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड

आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड कंपनी के शेयर में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. कंपनी शेयरों में करीब 6,061 प्रतिशत की उछाल देखी गई है. साल की शुरुआत में कंपनी शेयर 181 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे थे.

सोमवार को कंपनी के शेयर 11,094.95 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. कंपनी की स्थापना 1980 में हुई थी. कंपनी ने ट्रेडिंग और निवेश से अपनी शुरुआत की थी. आज कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर पर फोकस कर रही है.

3. मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड

मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड के शेयरों ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है. साल की शुरुआत से लेकर अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 3,529 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है. सोमवार को कंपनी शेयर 4148.20 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. 10 जनवरी, 2025 को कंपनी के शेयर बीएसई पर 139.55 रुपये पर कारोबार कर रहे थे.

4. स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड

स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड कंपनी के शेयरों ने इस साल करीब 4,914 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. 2025 की शुरुआत में कंपनी के शेयरों की कीमत 2.92 रुपये थी. कंपनी के शेयर दिसंबर आते-आते 146 रुपये का आस पास ट्रेड कर रहे हैं.

5. स्वान डिफेंस

स्वान डिफेंस कंपनी के शेयर 20 जनवरी, 2025 को 37.78 रुपये पर थी, वहीं बीएसई पर आज कंपनी के शेयर 1322.65 पर ट्रेड कर रहे थे. कंपनी शेयरों ने साल की शुरुआत से लेकर अब तक निवेशकों को 3,234 फीसदी का रिटर्न दिया हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

