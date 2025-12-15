Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Year Ender 2025: भारतीय शेयर मार्केट में साल 2025 आईपीओ के नाम रहा. कई जानी-मानी कंपनियों से लेकर छोटी-छोटी कंपनियों ने इस साल शेयर बाजार में अपनी शुरुआत की हैं. संस्थागत निवेशकों से लेकर रिटेल निवेशकों ने जमकर इन आईपीओ पर दांव लगाए हैं. आंकड़ों के अनुसार कई कंपनियों के आईपीओ को 200 से 300 गुना तक सब्सक्राइब किया गया. आइए जानते हैं, ऐसी ही कुछ कंपनियों के बारे में जिन पर निवेशकों ने अपना भरोसा जताया....

1. इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड

इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की शुरुआत इस साल जनवरी में हुई थी. कंपनी शेयरों पर निवेशकों ने अपना भरोसा जताया और शेयरों को करीब 227 गुना सब्सक्राइब किया गया था. कंपनी ट्रैक्टर और क्रेन बनाने का काम करती है.

2. हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों को निवेशकों की ओर से तगड़ा रिस्पांस मिला था. कंपनी शेयरों को करीब 316 गुना सब्सक्राइब किया गया था. कंपनी शेयरों ने लिस्टिंग के वक्त ही निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया था. कंपनी सड़क निर्माण और हाइवे बनाने का काम मुख्य रूप से करती है.

3. डेंटा वॉटर एंड इन्फ्रा सॉल्यूशंस

डेंटा वॉटर एंड इन्फ्रा सॉल्यूशंस कंपनी के शेयरों को करीब 221 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था. साथ ही कंपनी की लिस्टिंग भी प्रीमियम पर हुई थी. जिसके कारण निवशकों को पहले ही दिन मुनाफा कमाने का मौका मिला था. कंपनी सीवेज मैनेजमेंट और पानी के क्षेत्र में काम करती है.

4. क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड

क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड खास तरह के केबल और टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी है. कंपनी शेयरों पर निवेशकों ने जमकर दांव लगाया था और इसे 195 गुना सब्सक्राइब किया था. कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग के बाद से इसमें लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है.

5. स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स

स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स कंपनी के शेयरों को निवेशकों के द्वारा करीब 188 गुना सब्सक्राइब किया गया था. कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है और रेफ्रिजरेंट और फ्लोरोकेमिकल्स के लिए काफी फेमस है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

