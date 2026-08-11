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हिंदी न्यूज़बिजनेससरकार ने 392 जिलों में लागू की सोने अनिवार्य हॉलमार्किंग, नकली गोल्ड से कैसे बचें?

सरकार ने 392 जिलों में लागू की सोने अनिवार्य हॉलमार्किंग, नकली गोल्ड से कैसे बचें?

Gold Jewellery Hallmark: सरकार ने सोने की ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स पर हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ा दिया है. अब पहले के 380 जिलों के मुकाबले 392 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था लागू होगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 11 Aug 2026 11:24 AM (IST)
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  • असली सोना जांचने को BIS मार्क और HUID देखें।

Gold Jewellery Hallmark: भारत में शादी-ब्याह और त्योहारों के समय सोने की खरीदारी में तेजी आ जाती है. लोग सोने को केवल एक गहना ही नहीं समझते, बल्कि उसे निवेश का भी एक माध्यम समझते हैं. ऐसे में अगर आप भी सोने की ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सरकार ने सोने की ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स पर हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ा दिया है. 

हॉलमार्किंग के दायरे में नए जिले जोड़े गए

बता दें कि अब 392 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था लागू होगी. इसमें 9 राज्यों के 12 नए जिले शामिल किए गए हैं.

कौन-कौन से राज्य और जिले हैं हॉलमार्किंग के दायरे में?

अब अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था में 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 392 जिले शामिल हैं जो कुछ इस प्रकार है...

  • हरियाणा के 21
  • असम के 12
  • महाराष्ट्र के 30
  • मध्य प्रदेश के 19
  • ओडिशा के 12
  • राजस्थान के 26
  • तमिलनाडु के 32
  • पश्चिम बंगाल के 22
  • दिल्ली के 8
  • गोवा के 2
  • गुजरात के 25
  • चंडीगढ़ के 1
  • छत्तीसगढ़ के 5
  • बिहार के 25
  • आंध्र प्रदेश के 18
  • कर्नाटक के 20
  • केरल के 14
  • पंजाब के 20
  • तेलंगाना के 13
  • उत्तर प्रदेश के 39
  • उत्तराखंड के 7

ध्यान दें, अब नए जिलों के ज्वेलर्स को BIS के हॉलमार्किंग नियमों का पालन करना होगा.

BIS की सलाह पर सरकार ने लिया फैसला

सरकार ने हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ाने के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसका नाम Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts (Third Amendment) Order 2026 है. यह आदेश BIS की सलाह के आधार पर जारी किया गया है. 

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नकली गोल्ड से कैसे बचें?

सोना खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे...

  • जब भी गहने लें तो उसपर BIS का निशान जरूर देखें.
  • इसके साथ ही गहने पर 6 अंकों का HUID कोड जरूर देखें.
  • इसके अलावा आप BIS Care ऐप में HUID नंबर डालकर गहने की जानकारी जांच सकते हैं.
  • साथ ही जब भी सोना खरीदे तो उसका पक्का GST बिल लेना न भूलें.
  • वहीं बिल में सोने का वजन और कैरेट जरूर देखें.
  • अगर सोना आपको बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर मिल रहा है तो सावधान हो जाए.
  • सोना हमेशा भरोसेमंद ज्वेलर से ही खरीदें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 11 Aug 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Gold Business News Hallmarking Jewelry
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