मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसChatGPT का एक सुझाव, और अरबपति शख्स ने कमा लिए 1.2 लाख करोड़

ChatGPT का एक सुझाव, और अरबपति शख्स ने कमा लिए 1.2 लाख करोड़

Earning from Chat GPT: अरबपति माइकल सायलर ने बताया है कि चैट जीपीटी के एक सुझाव की वजह से उन्होंने करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं. माइकल बिटकॉइन कंपनी चलाते हैं.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 11 Aug 2026 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

Earning from AI Chat GPT: बिलियनेयर और Strategy के फाउंडर एवं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माइकल सायलर ने बताया कि ChatGPT की मदद से उनकी कंपनी ने करीब 15 अरब डॉलर यानी लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये की पैसे इक्कठे किए. लेकिन, ये पैसे सायलर की निजी कमाई नहीं है, बल्कि उनकी कंपनी Strategy की ओर से इक्ट्ठा पैसे है.

Strategy पहले एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी थी, लेकिन अब ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट Bitcoin होल्डर कंपनी बन चुकी है. कंपनी शेयर, कर्ज और प्रेफर्ड शेयर जारी करके पैसा जुटाती है और उसका बड़ा हिस्सा Bitcoin खरीदने में लगाती है.

कंपनी ने पहले ही शेयर और कन्वर्टिबल बॉन्ड के जरिए काफी पैसा जुटा लिया था. इसके बाद सायलर को ऐसे नए प्रोडक्ट की जरूरत थी, जिससे लगातार होने वाली कमाई चाहने वाले इन्वेस्टर को भी अपनी तरफ किया जा सके.

यह भी पढ़ें- 'कठिन दौर में भी न्याय पर रहा भरोसा' अमेरिका से केस खत्म होने पर गौतम अदाणी

ChatGPT ने दिया नया आइडिया

6 अगस्त को The Diary of a CEO के एक एपिसोड में सायलर ने बताया कि उन्होंने इस परेशानी को हल करने के लिए OpenAI के ChatGPT की मदद ली. उन्होंने AI से ऐसी सिक्योरिटी डिजाइन करने को कहा, जो सामान्य शेयर और आम कर्ज के बीच ऑप्शन हो.

ChatGPT ने STRK नाम के Bitcoin backed convertible preferred stock को तैयार करने में मदद की. इसके बाद AI ने एक ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोडक्ट का मॉडल भी बताया, जिसकी कीमत करीब 100 डॉलर के आसपास रखी जा सके.

ChatGPT का सलाह था कि प्रेफर्ड शेयर की डिविडेंड दर हर महीने बदली जाए.जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा रिटर्न देने से इसकी कीमत को करीब 100 डॉलर पर बनाए रखने में मदद मिल सकती थी. इससे इन्वेस्टर को पक्की कमाई मिल सकती थी.

बैंकों के परेशानियों का भी जवाब

ChatGPT ने बैंकर्स और वकीलों की परेशानियों का जवाब तैयार करने में भी मदद की.उन्होंने पहले इस तरह के वैरिएबल-डिविडेंड प्रेफर्ड शेयर का मॉडल नहीं देखा था.

Strategy ने बाद में अपने प्रेफर्ड-स्टॉक प्रोडक्ट्स के जरिए करीब 15 अरब डॉलर जुटाए. इसी वजह से सायलर ने कहा कि ChatGPT ने उन्हें 15 अरब डॉलर कमाकर दिए.

यह भी पढ़ें- सरकार ने 392 जिलों में लागू की सोने अनिवार्य हॉलमार्किंग, नकली गोल्ड से कैसे बचें?

Bitcoin गिरने से कंपनी पर दबाव

लेकिन, Strategy के Bitcoin इन्वेस्टमेंट पर दबाव बना हुआ है. 3 अगस्त को कंपनी ने 1,638 Bitcoin करीब 104.7 मिलियन डॉलर में बेचे. 6 अगस्त तक कंपनी के पास 842,138 Bitcoin थे, जिन्हें लगभग 75,419 डॉलर प्रति Bitcoin की कीमत पर खरीदा गया था.

31 जुलाई को जारी दूसरे 3 महीने के नतीजों में कंपनी ने Bitcoin की कीमत गिरने से 8.32 अरब डॉलर का अनरियलाइज्ड लॉस बताया. वहीं Strategy का शेयर 96.54 डॉलर पर था, जो साल की शुरुआत से 37.54% नीचे था.

Published at : 11 Aug 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Crypto ChatGPT Michael Saylor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ChatGPT का एक सुझाव, और अरबपति शख्स ने कमा लिए 1.2 लाख करोड़
ChatGPT का एक सुझाव, और अरबपति शख्स ने कमा लिए 1.2 लाख करोड़
बिजनेस
Xप्लेन: चीनी महंगी होने पर गन्ना नहीं, तो किससे बनेगा E20 पेट्रोल? समझें इंजन पर असर का पूरा गणित
गन्ना नहीं, तो किससे बनेगा E20 पेट्रोल? समझें इंजन इफैक्ट का पूरा गणित
बिजनेस
'कठिन दौर में भी न्याय पर रहा भरोसा' अमेरिका से केस खत्म होने पर गौतम अदाणी
'कठिन दौर में भी न्याय पर रहा भरोसा' अमेरिका से केस खत्म होने पर गौतम अदाणी
बिजनेस
Gold-Silver Price Today: सोना हुआ 2790 रुपए महंगा, चांदी के भाव में भी जबरदस्त उछाल, जानें आज का नया रेट
Gold-Silver Price Today: सोना हुआ 2790 रुपए महंगा, चांदी के भाव में भी जबरदस्त उछाल, जानें आज का नया रेट
Advertisement

वीडियोज

Mars Mystery: मंगल ग्रह पर मिली मधुमक्खियां? |ABPLIVE
Mangal Milan में क्यों गूंजा जय श्री राम? |ABPLIVE
Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
क्रिकेट
बाबरआजम और शाहीन अफरीदी आमने-सामने? वनडे कप्तानी पर छिड़ी जंग
बाबरआजम और शाहीन अफरीदी आमने-सामने? वनडे कप्तानी पर छिड़ी जंग
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रेंडिंग
Denmark Woman In India Sleeper Train: डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
हेल्थ
Skin Itch After Bathing: 5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
ABP NEWS
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
ABP NEWS
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
ABP NEWS
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ABP NEWS
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
ABP NEWS
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
Embed widget