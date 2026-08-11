ChatGPT का एक सुझाव, और अरबपति शख्स ने कमा लिए 1.2 लाख करोड़

Earning from AI Chat GPT: बिलियनेयर और Strategy के फाउंडर एवं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माइकल सायलर ने बताया कि ChatGPT की मदद से उनकी कंपनी ने करीब 15 अरब डॉलर यानी लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये की पैसे इक्कठे किए. लेकिन, ये पैसे सायलर की निजी कमाई नहीं है, बल्कि उनकी कंपनी Strategy की ओर से इक्ट्ठा पैसे है.

Strategy पहले एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी थी, लेकिन अब ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट Bitcoin होल्डर कंपनी बन चुकी है. कंपनी शेयर, कर्ज और प्रेफर्ड शेयर जारी करके पैसा जुटाती है और उसका बड़ा हिस्सा Bitcoin खरीदने में लगाती है.

कंपनी ने पहले ही शेयर और कन्वर्टिबल बॉन्ड के जरिए काफी पैसा जुटा लिया था. इसके बाद सायलर को ऐसे नए प्रोडक्ट की जरूरत थी, जिससे लगातार होने वाली कमाई चाहने वाले इन्वेस्टर को भी अपनी तरफ किया जा सके.

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ChatGPT ने दिया नया आइडिया

6 अगस्त को The Diary of a CEO के एक एपिसोड में सायलर ने बताया कि उन्होंने इस परेशानी को हल करने के लिए OpenAI के ChatGPT की मदद ली. उन्होंने AI से ऐसी सिक्योरिटी डिजाइन करने को कहा, जो सामान्य शेयर और आम कर्ज के बीच ऑप्शन हो.

ChatGPT ने STRK नाम के Bitcoin backed convertible preferred stock को तैयार करने में मदद की. इसके बाद AI ने एक ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोडक्ट का मॉडल भी बताया, जिसकी कीमत करीब 100 डॉलर के आसपास रखी जा सके.

ChatGPT का सलाह था कि प्रेफर्ड शेयर की डिविडेंड दर हर महीने बदली जाए.जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा रिटर्न देने से इसकी कीमत को करीब 100 डॉलर पर बनाए रखने में मदद मिल सकती थी. इससे इन्वेस्टर को पक्की कमाई मिल सकती थी.

बैंकों के परेशानियों का भी जवाब

ChatGPT ने बैंकर्स और वकीलों की परेशानियों का जवाब तैयार करने में भी मदद की.उन्होंने पहले इस तरह के वैरिएबल-डिविडेंड प्रेफर्ड शेयर का मॉडल नहीं देखा था.

Strategy ने बाद में अपने प्रेफर्ड-स्टॉक प्रोडक्ट्स के जरिए करीब 15 अरब डॉलर जुटाए. इसी वजह से सायलर ने कहा कि ChatGPT ने उन्हें 15 अरब डॉलर कमाकर दिए.

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Bitcoin गिरने से कंपनी पर दबाव

लेकिन, Strategy के Bitcoin इन्वेस्टमेंट पर दबाव बना हुआ है. 3 अगस्त को कंपनी ने 1,638 Bitcoin करीब 104.7 मिलियन डॉलर में बेचे. 6 अगस्त तक कंपनी के पास 842,138 Bitcoin थे, जिन्हें लगभग 75,419 डॉलर प्रति Bitcoin की कीमत पर खरीदा गया था.

31 जुलाई को जारी दूसरे 3 महीने के नतीजों में कंपनी ने Bitcoin की कीमत गिरने से 8.32 अरब डॉलर का अनरियलाइज्ड लॉस बताया. वहीं Strategy का शेयर 96.54 डॉलर पर था, जो साल की शुरुआत से 37.54% नीचे था.