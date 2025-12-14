Gold and Silver Price Today: सोने की कीमत में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली. इस दौरान सोने का भाव कई दफा बढ़ा, जिससे शुरुआती निवेशकों को भले ही फायदा पहुंचा, लेकिन रिटेल निवेशक दबाव में रहे. कल बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में सोने की कीमतों में गिरावट आई, जिससे थोड़ी राहत मिली. आज 14 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 13,407 रुपये है. वहीं, 22 और 18 कैरेट की कीमत क्रमश: 12,290 और 10,058 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई और मुंबई में क्या है भाव?

रविवार को चेन्नई में 22 कैरेट सोने की कीमत कल के ही रेट पर बरकरार है. आज चेन्नई में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 123,700 रुपये है. जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत आज 134,950 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसी तरह, 18 कैरेट सोने की कीमत आज 103,300 प्रति 10 ग्राम है. मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 133,910 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 122,750 रुपये पर बनी हुई है.

बेंगलुरु और हैदराबाद में कितनी है कीमत?

बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 133,910 रुपये है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 122,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है. हैदराबाद में 24K सोने की कीमत 133,910 रुपये प्रति 10 ग्राम और हैदराबाद में 22K सोने की कीमत 122,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

MCX पर सोने की कीमत

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4338.40 डॉलर प्रति औंस पर है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर 5 फरवरी की डिलीवरी वाला सोना शुक्रवार को कारोबार खत्म होने तक 133,622 रुपये पर स्थिर होकर बंद हुआ. वहीं, 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाली चांदी 0.12 परसेंट फिसलकर 192,615 पर बंद हुई.

स्पॉट गोल्ड और सिल्वर की कीमत

Goldprice.org के आंकड़ों के मुताबिक, हाजिर सोना शुक्रवार के कारोबारी सत्र में 0.40 परसेंट की बढ़त के साथ 4,300.4 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ. इस बीच, हाजिर चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई, जो उस दिन 3.55 परसेंट की गिरावट के साथ 61.96 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई. बता दें कि बीते एक हफ्ते में 24 कैरेट सोने का भाव 3770 रुपये तक चढ़ा है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत में 3450 रुपये की तेजी आई है.

