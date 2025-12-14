Bank Holiday Next Week: आने वाला हफ्ता कल 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है. इस दौरान अगर आप बैंक से रिलेटेड किसी जरूरी काम को निपटाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. हम आपको इस खबर के जरिए 15-21 दिसंबर के बीच बैंक हॉलिडे की जानकारी देने जा रहे हैं ताकि आप इस हिसाब से अपना रूटीन बना सके. RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, बैंक आमतौर पर रविवार के अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों के त्योहारों के आधार पर भी छुट्टियां अलग-अलग निर्धारित की जाती हैं. आइए जानते हैं कि अगले हफ्ते किस-किस दिन बैंक बंद रहने वाले हैं-

15 दिसंबर

अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका के आम चुनाव के कारण सोमवार, 15 दिसंबर को ईटानगर क्षेत्र में सभी बैंक बंद रहेंगे. अरुणाचल प्रदेश के अलावा पूरे भारत में सोमवार को बैंक खुले रहेंगे.

18 दिसंबर

यू सोसो थाम की डेथ एनिवर्सरी मनाने के लिए गुरुवार, 18 दिसंबर को शिलॉन्ग क्षेत्र में बैंक बंद रहेंगे इसलिए गुरुवार को मेघालय में भी सभी बैंकों की छुट्टी रहेगी. इस उत्तर पूर्वी राज्य को छोड़कर पूरे भारत में बैंक गुरुवार को खुले रहेंगे.

19 दिसंबर

शुक्रवार, 19 दिसंबर को 'गोवा मुक्ति दिवस' के उपलक्ष्य में पणजी क्षेत्र में बैंक में अवकाश रहेगा. पणजी क्षेत्र के अलावा, शुक्रवार को पूरे भारत में बैंक खुले रहेंगे.

20 दिसंबर

शनिवार, 20 दिसंबर को 'लोसूंग/नामसूंग' मनाने के लिए गंगटोक क्षेत्र में बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा, पूरे भारत में बैंक खुले रहेंगे क्योंकि यह महीने का तीसरा शनिवार होगा. वहीं, रविवार को सभी बैंक बंद रहेंगे.

बैंक में छुट्टियों की इस लिस्ट को देखते हुए ग्राहकों को सलाह दी जाती है वे अपने यहां के किसी ब्रांच में जाने से पहले यह कंफर्म कर लें कि बैंक खुला है भी या नहीं. हालांकि, छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिग, मोबाइल या नेट बैंकिंग की मदद से बिल पेमेंट, पैसे ट्रांसफर, बैलेंस चेक वगैरह कर सकते हैं, लेकिन चेकबुक या पासबुक से जुड़ी समस्याओं, लॉकर, बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन, KYC वगैरह के लिए आपको बैंक खुलने का इंतजार करना होगा.

