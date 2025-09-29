हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसपैसों की कर लें तैयारी! आ रहा है 3000 करोड़ रुपए का आईपीओ, जानें कब हो रहा लॉन्च?

पैसों की कर लें तैयारी! आ रहा है 3000 करोड़ रुपए का आईपीओ, जानें कब हो रहा लॉन्च?

WeWork India IPO: वीवर्क इंडिया (WeWork India) ने भारतीय शेयर मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी कर ली है. निवेशक 3 से 7 अक्टूबर के बीच कंपनी के आईपीओ में दाव लगा सकेंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 29 Sep 2025 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

WeWork India IPO: वीवर्क इंडिया (WeWork India) ने भारतीय शेयर मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी कर ली है. निवेशक 3 से 7 अक्टूबर के बीच कोवर्किंग स्पेस सेगमेंट की इस कंपनी के आईपीओ में दाव लगा सकेंगे तो वही एंकर निवेशकों के लिए 1 अक्टूबर सबस्क्रिप्शन का दिन होगा. Wework India प्राइमरी मार्केट से 3000 करोड़ रुपये  जुटाने का प्रयास करेगी.  हालांकि कंपनी ने अभी तक प्राइस बैंड की घोषणा नहीं की है. 

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) के अनुसार वीवर्क इंडिया का इनिशियल शेयर सेल पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानि की कंपनी को लिस्टिंग से कोई कैपिटल नहीं  मिलेगा. मौजूदा निवेशक 4.63 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी बेचेंगे. जिसका मतलब है आईपीओ से जुटाए गए पैसे से कंपनी की ग्रोथ के लिए कोई काम नहीं किया जा सकेगा.

विजिबिलिटी बढ़ाना है उद्देश्य

ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक वीवर्क इंडिया केवल इसलिए आईपीओ ला रही है ताकि वह अपने इक्विटी शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा सके. कंपनी का मानना है कि लिस्टिंग से उसकी विजिबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी और मौजूदा शेयरहोल्डर्स को लिक्विडिटी मिलेगी. कंपनी ने कहा है कि ऐसा करने से भारत में उसके स्टॉक के लिए एक पब्लिक मार्केट भी स्थापित होगा.

वीवर्क ग्लोबल ने अपनी भारतीय यूनिट में 2021 में 100 मिलियन डॉलर का निवेश किया, जिसके बाद 2024 में कंपनी ने 500 करोड़ रुपये का फंड रेज किया था. फिलहाल, बेंगलुरू, पुणे, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, गुरुग्राम, दिल्ली और चेन्नई में कंपनी ऑपरेट करती है.

क्या करती है वीवर्क इंडिया

वीवर्क इंडिया, भारत में प्रीमियम फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक है. जिसने देश के फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सेक्टर की ग्रोथ में अहम योगदान दिया है. कंपनी सभी तरह की जरूरतों के लिए वर्कस्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है. स्टार्टअप, बड़ी कंपनियां या मीडियम इंटरप्राइजेज, सभी विवर्क के क्लाइंट हैं. 

वर्तमान में वीवर्क इंडिया 77 लाख स्क्वायर फिट का एरिया मैनेज करती है, जिसमें लगभग 70 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस अभी ऑपरेशनल है. कंपनी की डेस्क क्षमता 1.03 लाख है. वीवर्क अभी 500 कर्मचारियों की टीम है. कंपनी अपने शेयरों को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट कराएगी.

ग्रे मार्केट में नहीं है उछाल

इंवेस्टर्स गेन केलेटेस्ट डेटा के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर जीरो रुपए के प्रीमियम यानी के फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 29 Sep 2025 08:01 AM (IST)
