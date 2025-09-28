हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसनौकरीपेशा SIP करते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना लेने के पड़ जाएंगे देने

नौकरीपेशा SIP करते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना लेने के पड़ जाएंगे देने

भारतीय नौकरीपेशा म्यूचुअल फंड में एसआईपी (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) को अच्छे रिटर्न का तरीका मानते है. एसआईपी में 12 से 15 प्रतिशत का सालाना रिर्टन मिल सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

SIP Investment Tips : भारतीय नौकरीपेशा म्यूचुअल फंड में एसआईपी (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) को अच्छे रिटर्न का तरीका मानते है. लंबे समय तक एसआईपी में निवेश करने से अच्छे रिर्टन की संभावना बढ़ जाती है. विभिन्न फाइनेंसियल रिपोर्ट में एसआईपी को बेहतर निवेश विकल्प बताया जाता है. एसआईपी में 12 से 15 प्रतिशत का सालाना रिर्टन मिल सकता है, हालांकि यह पूरी तरीके से मार्केट के व्यवहार पर निर्भर करता है. निवेशकों को हमेशा सावधानीपूर्वक इसमें निवेश करना चाहिए. अक्सर देखा गया है कि निवेशक गलत तरीकों से पैसों का निवेश करते हैं और निवेश पर जितना प्रॉफिट मिल सकता था, उतना नहीं बना पाते.

क्या है एसआईपी में निवेश का सही तरीका?

  • एसआईपी की सबसे जरूरी बातों में इसे जल्दी शुरु करना, लगातार निवेश करना और सही समय और कैटेगरी का चयन करना हैं. ऐसा देखा गया है कि जो लोग एसआईपी की शुरुआत लाइफ में जल्दी कर देते हैं, उन्हें भविष्य में अच्छा रिर्टन मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
  • नौकरी कर रहे लोगों को सलाह दी जाती हैं कि वे अपने एसआईपी की तारीख ऐसे समय पर रखें जब उनकी सैलरी आती हो. ऐसा करने से नियमित निवेश में आसानी होती है. साथ ही आपके और खर्चे सीमित हो जाते है.
  • एसआईपी में नियमित तौर पर और लंबे समय तक निवेश करना चाहिए, ताकि एक अच्छी रकम और रिर्टन मिल सके.
  • नौकरीपेशा लोग अपनी सहूलियत और टार्गेट के अनुसार एसआईपी की रकम तय कर सकते हैं.
  • अगर आप ज्यादा सेफ निवेश करना चाहते है तो लार्ज कैप आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है.
  • रोजाना, मासिक और साप्ताहिक एसआईपी में लगभग एक समान ही रिटर्न मिलता है, इसलिए नौकरीपेशा लोगों के लिए जरूरी है कि वे नियमित तौर पर अपनी सहूलियत से निवेश करते रहें.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

 

यह भी पढ़ें : Bank Holiday in October: अक्टूबर में त्योहारों की भरमार, 21 दिन बैंक रहेंगे बंद; देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

 

Published at : 28 Sep 2025 03:51 PM (IST)
Tags :
SIP Investment How To Start SIP
और पढ़ें
