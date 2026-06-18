एक डीमैट अकाउंट से दूसरे में शेयर ट्रांसफर करने का सबसे आसान तरीका, नहीं है कोई रॉकेट साइंस

NSDL CDSL Transfer Rule: डीमैट अकाउंट शेयरों, बॉन्ड्स और दूसरी सुरक्षा को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक बेहतर उपाय है, जिसका इस्तेमाल लोग सुरक्षा के लिए करते हैं. आमतौर पर निवेशक शेयर ट्रांसफर के दौरान ज़्यादा नहीं सोचते. हो सकता है कि आप कम चार्ज की वजह से एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर के पास जा रहे हों.

अगर आपने नया डीमैट अकाउंट खोला है और आप अपने सभी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह रखना चाहते हों, या फिर आप अपने जीवनसाथी, बच्चों या परिवार के किसी दूसरे सदस्य को शेयर उपहार देना चाहते हों. इसके लिए अब आसानी से शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं.

ब्रोकर बदलने पर शेयर ट्रांसफर आसान

ब्रोकर बदलने पर शेयर ट्रांसफर का तरीका आसान है. उदहारण के तौर पर, आपका डीमैट अकाउंट किसी एक ब्रोकर के पास है और आप किसी दूसरे ब्रोकर के पास जाने का फ़ैसला करते हैं. ऐसी स्थिति में आप एक डीमैट अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, जो आपका ही है. आजकल सबसे आसान तरीका NSDL और CDSL की ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधाएं हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अकाउंट किस डिपॉजिटरी से जुड़ा है. कई ब्रोकर होल्डिंग्स ट्रांसफर करने के लिए इन-ऐप या ऑनलाइन का सहारा लेते हैं.