ओला का लाइसेंस सस्पेंड, इस शहर में ठप होगा बिजनेस, क्या है कारण? लोगों की बढ़ेंगी मुश्किलें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पूर्व चेतावनियों के बावजूद सुधार नहीं हुआ, बिना सूचना कार्यालय भी बदला।

Ola License Suspended: आजकल कई लोग ऑफिस, घूमने या फिर किसी अन्य काम से जाने के लिए ओला जैसी कैब सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं. मोबाइल ऐप से कुछ ही मिनटों में कैब बुक करना लोगों की जरूरत बन चुका है, लेकिन ओला को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. कैब सेवा देने वाली कंपनी ओला के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन की स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी STA ने उसका एग्रीगेटर लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है. इस फैसले का असर कंपनी के साथ-साथ उसके ड्राइवर पार्टनर्स और यात्रियों को भी पड़ा है.

क्यों की गई कार्रवाई?

यह कार्रवाई चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर रूल्स 2025 के उल्लंघन के आधार पर की गई है. अधिकारियों के मुताबिक, ड्राइवरों और अन्य लोगों की तरफ से लगातार कई शिकायतें सामने आई थी. शिकायतों में यह कहा गया था कि कंपनी ड्राइवरों को हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं सही तरीके से नहीं दे रही थी. सिर्फ यहीं नहीं इसके साथ ही डाइवर ट्रेनिंग और किराए से जुड़े नियमों का भी सही से पालन नहीं हो रहा था, जिसके बाद इन्हीं सब शिकायतों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई.

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कंपनी को पहले भी दिए गए निर्देश

आधिकारियों के मुताबिक, कंपनी को पहले भी कई बार नियमों का पालन करने और इसकी रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कोई सुधार नहीं देखा गया. जांच के दौरान एक हैरान करने वाली बात पता चली कि कंपनी ने लगभग एक साल पहले ही अपना चंडीगढ़ कार्यालय दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, लेकिन इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को नहीं दी. स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का दावा है कि कंपनी को कई बार अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया. इसके साथ ही किराए और अन्य नियमों से जुड़े नोटिसों का कंपनी ने जवाब तक नहीं दिया.

इसी वजह से किया लाइसेंस सस्पेंड

इन सभी शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर रूल्स 2025 के तहत कार्रवाई करते हुए ओला का एग्रीगेटर लाइसेंस को छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया. अब इसका असर कंपनी के संचालन और सेवाओं पर पड़ सकता है.

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