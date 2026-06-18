15 जुलाई से स्कॉच व्हिस्की और लग्जरी कारों के घटेंगे दाम, और क्या-क्या होगा सस्ता? जानें कारण

India-UK Free Trade Deal: भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर अब आम लोगों की जेब पर भी दिखने वाला है. ये समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है. इसके बाद ब्रिटेन से भारत आने वाले कई उत्पाद सस्ते हो सकते हैं. सस्ती हो रही चीजों में स्कॉच व्हिस्की, लग्जरी कारें, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइस और कुछ प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं.

क्या है भारत-UK FTA?

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA असल में दो देशों के बीच ऐसा व्यापार समझौता होता है, जिसमें दोनों देश कुछ चीजों पर आयात शुल्क को कम या बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं. इससे सामान सस्ता होता है और व्यापार भी बढ़ता है. भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से इस समझौते पर बातचीत चल रही थी, जो आखिरकार अब लागू होने जा रही है.

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स्कॉच व्हिस्की क्यों होगी सस्ती?

इस समय भारत में स्कॉच व्हिस्की पर भारी आयात शुल्क लगता है. FTA लागू होने के बाद इस शुल्क में बड़ी कटौती की जाएगी. यही वजह है कि ब्रिटेन से आने वाली कई प्रीमियम स्कॉच व्हिस्की की कीमतें कम हो सकती हैं. हालांकि, किसी भी सामान की आखिरी कीमत राज्य के टैक्स और अन्य शुल्कों पर भी निर्भर करेगी.

लग्जरी कारों के दाम भी घटेंगे?

ब्रिटेन से आयात होने वाली कई प्रीमियम और लग्जरी कारों पर भी आयात शुल्क कम किया जाएगा. इससे कुछ चुनिंदा ब्रांड्स की कारें पहले की तुलना में सस्ती हो सकती हैं. ऑटो सेक्टर के जानकारों का मानना है कि इससे हाई-एंड कार सेगमेंट में मांग बढ़ सकती है.

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इन चीजों पर भी मिल सकती है राहत

व्हिस्की

लग्जरी कार

ब्यूटी प्रोडक्ट्स

मेडिकल डिवाइस

प्रीमियम चॉकलेट

फूड आइटम

फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स

ब्रिटेन में बने उत्पाद

भारत को क्या फायदा होगा?

ये समझौता सिर्फ ब्रिटेन के सामान को सस्ता नहीं करेगा, बल्कि भारतीय निर्यातकों को भी बड़ा फायदा पहुंचा सकता है. टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इससे रोजगार और व्यापार दोनों को मजबूती मिल सकती है.

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क्या 15 जुलाई से तुरंत सस्ते हो जाएंगे सामान?

FTA लागू होने के बाद रेट में कमी का फायदा धीरे-धीरे बाजार तक पहुंचेगा. इसलिए जरूरी नहीं कि 15 जुलाई को ही हर उत्पाद की कीमत में तुरंत गिरावट दिखे, लेकिन आने वाले महीनों में इसका असर दिखाई देने लगेगा.