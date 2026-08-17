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हिंदी न्यूज़बिजनेससीवर की खुदाई में निकला 98 करोड़ का गोल्ड, सिक्का समझा था, निकला सोने का पहाड़

सीवर की खुदाई में निकला 98 करोड़ का गोल्ड, सिक्का समझा था, निकला सोने का पहाड़

Gold Treasure Found: बेल्जियम के सिंट-गिलिस-डेंडरमोंडे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां खुदाई के दौरान सोने का खजाना मिला है, जिसकी कीमत 9 मिलियन यूरो बताई जा रही है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 17 Aug 2026 05:53 PM (IST)
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  • पुलिस ने खजाना सुरक्षित कर मालिक की तलाश शुरू की।

Belgium Gold Treasure: क्या आपने भी ऐसे मामले सुने हैं, जिसमें खुदाई के दौरान लोगों को कीमती सामान मिला हो? ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जब जमीन खोदते समय लोगों के हाथ करोड़ों की चीज लग जाती है. सोचिए, आप घर या सड़क के आसपास खुदाई का काम कर रहे हैं और अचानक खुदाई करते हुए आपको सोने से भरा बैग मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि किसी के भी होश उड़ जाएंगे. बेल्जियम से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. जानिए क्या है मामला?

खुदाई के दौरान मिला खजाना

दरअसल, बेल्जियम के सिंट-गिलिस-डेंडरमोंडे में सीवर लाइन बदलने के लिए खुदाई की जा रही थी और इसी दौरान कंस्ट्रक्शन टीम को जमीन के नीचे छिपा एक बैग मिला. इस बैग में कोई छोटी-मोटी चीज नहीं थी, बल्कि सोने का काफी सामान था, जैसे सोने के टुकड़े,कीमती सिल्लियां मिली और सोने के बिस्कुट मिले, जिसे देखकर टीम चौंक गई. 

18 साल के लड़के को मिला सोना

बता दें कि यह खजाना एक 18 साल के एक मजदूर को मिला था, जिसे शुरुआत में लगा कि जमीन के नीचे कोई सामान्य सिक्का है, लेकिन बाद में इसकी असलियत पता चली. जब इस बात का पता पुलिस को चला तो पुलिस ने खजाने को सुरक्षित कर लिया. 

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मौके पर लगी लोगों की भीड़

इस बात का पता चलते ही लोगों की भारी भीड़ मौके पर लगने लगी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की और सोने को सुरक्षित जगह तुरंत पहुंचाया गया. 

कीमत जानकर रह जाएंगे दंग

इन सभी चीजों की अनुमानित कीमत लगभग 9 मिलियन यूरो यानी 98 करोड़ रुपये बताई जा रही है. अब जांच की जा रही है कि ये सोना कही चोरी का तो नहीं है और साथ ही इस सोने का मालिक कौन है? हालांकि अभी मालिक कौन है इसका पता नहीं चला है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 17 Aug 2026 05:53 PM (IST)
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