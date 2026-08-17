आपके पास बैंक से आया मैसेज असली है या फर्जी, कैसे पता करें? इन टिप्स पर दें ध्यान

Bank Fraud SMS News: आजकल बैंक के नाम पर आने वाले फर्जी SMS को पहचानना आसान नहीं है. कई मैसेज देखने में बिल्कुल असली लगते हैं. इनमें KYC अपडेट नहीं करने पर अकाउंट बंद होने की बात कही जाती है. कुछ मैसेज में कैशबैक मिलने का बोल कर तुरंत लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है. कई बार फर्जी मैसेज उसी SMS थ्रेड में भी दिखाई देता है, जहां बैंक के असली मैसेज आते हैं.

फर्जी बैंक मैसेज में अक्सर आपको डराया जाता है या जल्दी फैसला लेने के लिए कहा जाता है. जैसे अकाउंट बंद होने, डेबिट कार्ड काम करना बंद करने या किसी बड़े ट्रांजैक्शन की जानकारी देकर तुरंत लिंक खोलने या दिए गए नंबर पर कॉल करने को कहा जा सकता है. ऐसे मैसेज पर जल्दबाजी में कोई काम नहीं करे.

लिंक पर क्लिक करने से पहले जांचें

अगर बैंक के नाम से कोई अनजान मैसेज आता है, तो उसमें दिए लिंक पर क्लिक नहीं करें. इसके बजाय बैंक का ऑफिशियल मोबाइल ऐप खोलें या वेबसाइट का पता खुद टाइप करके जानकारी देखे.

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मैसेज भेजने वाले नंबर या नाम को भी ध्यान से देखें. फर्जी SMS में गलत स्पेलिंग, अजीब URL या बैंक से मिलता जुलता नाम हो सकता है. लेकिन हर फर्जी मैसेज में ऐसी गलतियां हों, ये जरूरी नहीं है. इसलिए ये भी देखें कि लिंक आपको किस वेबसाइट पर ले जा रहा है.

OTP, PIN और CVV कभी नहीं दें

फ्रॉड मैसेज के जरिए इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, डेबिट कार्ड की जानकारी, OTP या UPI PIN मांग सकते हैं. बैंक SMS लिंक, फोन कॉल या मैसेजिंग ऐप के जरिए OTP, ATM PIN, CVV या UPI PIN शेयर करने के लिए नहीं कहते. ऐसा मैसेज मिले तो इससे सावधान रहे.

शक हो तो बैंक से खुद संपर्क करें

मैसेज पर दिए नंबर पर कॉल या उसका जवाब नहीं दें. इसके बजाय डेबिट कार्ड या पासबुक पर दिए कस्टमर केयर नंबर से बैंक से संपर्क करें. अगर लिंक खोल दिया या जानकारी दे दी है, तो तुरंत बैंक को बताएं और बैंक अकाउंट का पासवर्ड बदलें. फर्जी SMS से बचने के लिए जल्दबाजी नहीं करें. मैसेज, भेजने वाले और लिंक की जांच करें और बैंक से जुड़ी जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट का इस्तेमाल करें.

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