Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआपके पास बैंक से आया मैसेज असली है या फर्जी, कैसे पता करें? इन टिप्स पर दें ध्यान

आपके पास बैंक से आया मैसेज असली है या फर्जी, कैसे पता करें? इन टिप्स पर दें ध्यान

Banking Scam: फर्जी बैंक SMS में KYC, अकाउंट बंद होने या कैशबैक का झांसा देकर लिंक क्लिक करने को कहा जाता है. ऐसे मैसेज पर भरोसा न करें और जल्दबाजी में कोई कार्रवाई न करें.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 17 Aug 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

Bank Fraud SMS News: आजकल बैंक के नाम पर आने वाले फर्जी SMS को पहचानना आसान नहीं है. कई मैसेज देखने में बिल्कुल असली लगते हैं. इनमें KYC अपडेट नहीं करने पर अकाउंट बंद होने की बात कही जाती है. कुछ मैसेज में कैशबैक मिलने का बोल कर तुरंत लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है. कई बार फर्जी मैसेज उसी SMS थ्रेड में भी दिखाई देता है, जहां बैंक के असली मैसेज आते हैं.

फर्जी बैंक मैसेज में अक्सर आपको डराया जाता है या जल्दी फैसला लेने के लिए कहा जाता है. जैसे अकाउंट बंद होने, डेबिट कार्ड काम करना बंद करने या किसी बड़े ट्रांजैक्शन की जानकारी देकर तुरंत लिंक खोलने या दिए गए नंबर पर कॉल करने को कहा जा सकता है. ऐसे मैसेज पर जल्दबाजी में कोई काम नहीं करे.

लिंक पर क्लिक करने से पहले जांचें

अगर बैंक के नाम से कोई अनजान मैसेज आता है, तो उसमें दिए लिंक पर क्लिक नहीं करें. इसके बजाय बैंक का ऑफिशियल मोबाइल ऐप खोलें या वेबसाइट का पता खुद टाइप करके जानकारी देखे.

Solar Panel: 2BHK, 3BHK और 4BHK के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम सही?

मैसेज भेजने वाले नंबर या नाम को भी ध्यान से देखें. फर्जी SMS में गलत स्पेलिंग, अजीब URL या बैंक से मिलता जुलता नाम हो सकता है. लेकिन हर फर्जी मैसेज में ऐसी गलतियां हों, ये जरूरी नहीं है.  इसलिए ये भी देखें कि लिंक आपको किस वेबसाइट पर ले जा रहा है.

OTP, PIN और CVV कभी नहीं दें

फ्रॉड मैसेज के जरिए इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, डेबिट कार्ड की जानकारी, OTP या UPI PIN मांग सकते हैं. बैंक SMS लिंक, फोन कॉल या मैसेजिंग ऐप के जरिए OTP, ATM PIN, CVV या UPI PIN शेयर करने के लिए नहीं कहते. ऐसा मैसेज मिले तो इससे सावधान रहे.

शक हो तो बैंक से खुद संपर्क करें

मैसेज पर दिए नंबर पर कॉल या उसका जवाब नहीं दें. इसके बजाय डेबिट कार्ड या पासबुक पर दिए कस्टमर केयर नंबर से बैंक से संपर्क करें. अगर लिंक खोल दिया या जानकारी दे दी है, तो तुरंत बैंक को बताएं और बैंक अकाउंट का पासवर्ड बदलें. फर्जी SMS से बचने के लिए जल्दबाजी नहीं करें. मैसेज, भेजने वाले और लिंक की जांच करें और बैंक से जुड़ी जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट का इस्तेमाल करें.

Train Cancelled: आज से 23 अगस्त तक रेलवे ने कई ट्रेनों को किया कैंसिल

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Bank Fraud Banking Scam Utility News Fake Bank SMS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आपके पास बैंक से आया मैसेज असली है या फर्जी, कैसे पता करें? इन टिप्स पर दें ध्यान
आपके पास बैंक से आया मैसेज असली है या फर्जी, कैसे पता करें? इन टिप्स पर दें ध्यान
बिजनेस
Chating के साथ पेमेंट, WhatsApp ने बढ़ाया PhonePe-Google Pay का सिरदर्द
Chating के साथ पेमेंट, WhatsApp ने बढ़ाया PhonePe-Google Pay का सिरदर्द
बिजनेस
शौक पूरे करने के लिए धड़ाधड़ लोन, 'उधार की अमीरी' में जी रहे Gen Z
Buy Now-Pay Later: शौक पूरे करने के लिए धड़ाधड़ लोन, 'उधार की अमीरी' में जी रहे Gen Z
बिजनेस
Xप्लेन: किचन में कभी नहीं रुकेगी गैस! कैसे 63,810 टन LPG प्लान बदलेगा आपकी रसोई?
किचन में कभी नहीं रुकेगी गैस! कैसे 63,810 टन LPG प्लान बदलेगा आपकी रसोई?
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने तोड़ा शहजाद भट्टी का नेटवर्क- अमित शाह
स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने तोड़ा शहजाद भट्टी का नेटवर्क- अमित शाह
राजस्थान
BJP की नई राष्ट्रीय कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम है या नहीं?
BJP की नई राष्ट्रीय कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम है या नहीं?
क्रिकेट
रोनाल्डो की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहीं जॉर्जिना
रोनाल्डो की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहीं जॉर्जिना
बॉलीवुड
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
इंडिया
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
इंडिया
खरगे की बैठक से पहले 108 BLA का इस्तीफा, गोवा में कांग्रेस को झटका
खरगे की बैठक से पहले 108 BLA का इस्तीफा, गोवा में कांग्रेस को झटका
इंडिया
PM मोदी से मिले महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बात
PM मोदी से मिले महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बात
एग्रीकल्चर
Best Soil for Crops: मिट्टी का रंग बताता है खासियत, जानें काली-लाल और पीली मिट्टी का फर्क
मिट्टी का रंग बताता है खासियत, जानें काली-लाल और पीली मिट्टी का फर्क
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
ENT LIVE
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Sunny Deol की फिल्म को Emraan Hashmi की मूवी ने पछाड़ा
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Sunny Deol की फिल्म को Emraan Hashmi की मूवी ने पछाड़ा
ENT LIVE
Ramayana का China में बदला टाइटल, ‘The Legend of the Prince’ बना Masterstroke या Misfire?
Ramayana का China में बदला टाइटल, ‘The Legend of the Prince’ बना Masterstroke या Misfire?
ENT LIVE
Sunita Ahuja ने Govinda को बताया ‘Sugar Daddy’, Heroine को लेकर भी दिया बड़ा बयान
Sunita Ahuja ने Govinda को बताया ‘Sugar Daddy’, Heroine को लेकर भी दिया बड़ा बयान
Embed widget