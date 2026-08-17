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हिंदी न्यूज़बिजनेसFD Rates: आम जनता को 8.25%, सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 8.50% का ब्याज

FD Rates: आम जनता को 8.25%, सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 8.50% का ब्याज

FD Rate: इस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है, जिसमें आम जनता को 8.25 प्रतिशत, जबकि सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 8.50 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा. जानिए कौन सा है बैंक?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 17 Aug 2026 04:53 PM (IST)
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  • पाँच साल की FD पर सर्वाधिक ब्याज, ऑनलाइन सुविधा भी।

Suryoday Small Finance Bank: हर कोई चाहता है कि वह अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बचाकर रखें. इसके लिए लोग अक्सर ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां पर उन्हें ब्याज अच्छा मिले. यही बचत लोगों को रिटायरमेंट के समय बहुत काम आती है. लेकिन ज्यादातर लोग निवेश कहां करें, इस बात को लेकर परेशान होते हैं. ऐसे में अगर आप भी ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां पर पहले से ही रिटर्न तय हो तो आपके लिए फिक्सड डिपॉजिट यानी FD बेहतर विकल्प है. 

ब्याज दरों में हुआ बदलाव 

  • Suryoday Small Finance Bank ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है.  
  • ये बदलाव 15 अगस्त 2026 को किया गया है.

अब कितना मिलेगा ब्याज?

  • 3 करोड़ से कम की FD पर आम ग्राहकों को 8.25 प्रतिशत तक सालाना ब्याज मिल सकता है.
  • वहीं सीनियर सिटीजन्स को 8.50 प्रतिशत तक सालाना ब्याज मिल सकता है.

5 साल की FD करवाने पर मिलेगा ज्यादा ब्याज?

हां, अगर आप 5 साल के लिए FD करवाते हैं तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है. बैंक की नई दरों में सबसे ज्यादा ब्याज इस पर ही मिल रहा है. सीनियर सिटीजन्स को 5 साल की FD पर 8.50 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. वहीं आम ग्राहकों को 8.25 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा.

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5 साल के लिए FD करवाना सबके लिए सही नहीं

ज्यादा ब्याज को देखकर अक्सर लोग FD करवाने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसे में एक बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि क्या 5 साल के लिए FD करवाना सभी के लिए सही है या नहीं? 5 साल की FD उन लोगों के लिए बेहतर है, जिन्हें 5 साल तक पैसों की जरूरत नहीं होगी और जिन्हें तय रिटर्न चाहिए. अगर आपको 5 सालों में किसी भी काम के लिए पैसों की जरूरत नहीं होगी तो आप FD करवाने के बारे में सोच सकते हैं.

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ऑनलाइन भी करा सकते हैं FD?

  • जी हां, आप Suryoday Small Finance Bank में ऑनलाइन एफडी भी करवा सकते हैं.
  • इसके लिए आपको Suryoday Small Finance Bank का आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • फिर आपना मोबाइल नंबर के साथ DOB या पैन की जानकारी दें.
  • फिर OTP से वेरिफिकेशन करें.
  • इसके बाद कुछ जरूरी जानकारी भरें और साथ ही KYC जानकारी भी दर्ज करें.
  • फिर आप एफडी की राशि और अपनी पसंद की अवधि चुनें.
  • आप एफडी 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं.
  • फिर UPI या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान करें.
  • सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद एफडी की रसीद मिल जाएगी.

ध्यान दें, एफडी में निवेश करने से पहले ब्याज, नियम और शर्तों से जुड़ी बातों के बारे में जांच लें. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 17 Aug 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Business News Suryoday Small Finance Bank FD Rates
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