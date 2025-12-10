2400 करोड़ रुपये का सौदा, अडानी ग्रुप की इस कंपनी में हुई ब्लॉक डील; अब फोकस में शेयर

Adani Green BLock Deal: भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी (RE) कंपनियों में से एक अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) में बुधवार, 10 दिसंबर को 2,400 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील हुई है. खबर है कि फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज ( TotalEnergies) ने ब्लॉक डील के जरिए अडानी ग्रुप की इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का 1.5 परसेंट तक (2.47 करोड़ शेयर) तक बेच दिया है.

ब्लॉक डील के लिए जेफरीज को ब्रोकर बताया जा रहा है. यह ब्लॉक डील के लिए 970 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर हुई है. आज बाजार खुलने से पहले हुई इस ब्लॉक डील का असर AGEL के शेयरों में देखा जा सकता है. 30 सितंबर तक, टोटल एनर्जीज रिन्यूएबल्स इंडियन ओशन लिमिटेड के पास AGEL में 15.58 परसेंट की हिस्सेदारी थी.

2020 से है पार्टनरशिप

देश की सबसे बड़ी रिन्यूऐबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की नींव 2015 में रखी गई. मौजूदा समय में इसकी ऑपरेश्नल कैपेसिटी 16.6 गीगावाट से भी ज्यादा है, जिसे 2030 तक 50 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है. TotalEnergies भारत में अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ मिलकर सोलर और ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है. दोनों के बीच पार्टनरशिप 2020 में AGEL23 के बनने के साथ शुरू हुई, जो 2.3GW के सोलर प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशन के लिए 50:50 का जॉइंट वेंचर है.

