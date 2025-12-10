केंद्रीय कर्मचारियों के जनवरी में निकल जाएंगे आंसू, 7 साल में पहली बार सबसे कम बढ़ेगा DA!

DA hike: 1.2 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल में अपनी सैलरी में मामूली बढ़ोतरी से ही काम चलाना पड़ सकता है क्योंकि इस बार डियरनेस अलाउंस (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) में सिर्फ 2 परसेंट पॉइंट इजाफे की ही उम्मीद की जा रही है. इससे DA 58 परसेंट से बढ़कर 60 परसेंट के करीब हो जाएगा. अगर ऐसा होता है, तो यह पिछले सात साल में सबसे कम होगी.

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस बार इतनी कम DA हाइक से झटका जरूर लग सकता है. जुलाई 2018 के बाद से 3 परसेंट से कम DA कभी नहीं बढ़ा.

जनवरी 2026 का DA रिवीजन इस वजह से जरूरी?

यह 7वें पे कमीशन साइकिल के तहत DA में आखिरी बढ़ोतरी होगी. 7वें पे कमीशन का 10 साल का टर्म 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रहा है. जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होगा. भले ही 8वां पे कमीशन बन गया है, लेकिन इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में इसे लागू करने की कोई साफ तारीख नहीं बताई गई है. कमीशन के पास अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने हैं. उसके बाद नए पे स्केल की स्टडी करने, उन्हें मंजूरी देने और लागू करने में आमतौर पर लगभग 2 साल और लगते हैं. तो असल में, कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन की सैलरी हाइक का फायदा 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में ही मिल सकता है. सरकार ने इस साल जनवरी के महीने में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था.

क्या कहता है CPI-IW डेटा?

लेबर ब्यूरो ने अक्टूबर 2025 तक के AICPI-IW नंबर जारी किए हैं और इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है.

जुलाई 2025- 146.5 (1.5 पॉइंट ऊपर)

अगस्त 2025- 147.1 (0.6 पॉइंट ऊपर)

सितंबर 2025- 147.3 (0.2 पॉइंट ऊपर)

अक्टूबर 2025- 147.7 (0.4 पॉइंट ऊपर)

इसका मतलब है कि इंडेक्स लगातार चार महीनों से बढ़ा है, जो बढ़ते महंगाई के दबाव को दिखाता है. जुलाई 2025 से अभी तक DA 58 परसेंट है. अक्टूबर तक के डेटा और नवंबर और दिसंबर के संभावित ट्रेंड के आधार पर जनवरी 2026 से अनुमानित DA लगभग 60 परसेंट पर तय माना जा रहा है.

क्यों सिर्फ 2 परसेंट बढ़ेगा DA?

क्यों इस बार DA सिर्फ 2 परसेंट ही बढ़ेगा इसके लिए नवंबर और दिसंबर 2025 के CPI-IW पैटर्न के आधार पर दो आसान सिनेरियो को समझें.

सिनेरियो 1: इंडेक्स नवंबर और दिसंबर में 147.7 पर बरकरार रहता है. DA का कैलकुलेशन पिछले 12 महीनों के AICPI-IW औसत के आधार पर किया जाता है. 7वें CPC का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है- DA (%) = [ (पिछले 12 महीने का CPI-IW औसत) – 261.42] ÷ 261.42 × 100. यहां 261.42 बेस वैल्यू है. जितना अधिक औसत इंडेक्स होता है, DA उतना ही ज्यादा तय किया जाता है. इसी फॉर्मूले के तहत, जनवरी 2026 के लिए DA लगभग 60.21 परसेंट पर आता है क्योंकि सरकार इसी औसत के आधार पर एक परसेंट तय करती है, जिसे सबसे करीबी फुल नंबर में राउंड किया जाता है. जैसे अगर किसी महीने का औसत DA 57.86 परसेंट आता है, तो उसे 58 परसेंट तक राउंड कर दिया जाता है. इस तरह से देखा जाए, तो 60.21 परसेंट को राउंड अप फिगर में 60 कर दिया जाएगा.

सिनेरियो 2: नवंबर और दिसंबर में इंडेक्स 1-1 पॉइंट बढ़ता है.

नवंबर 2025- इंडेक्स 148.7 तक बढ़ता है

दिसंबर 2025- इंडेक्स 149.7 तक बढ़ता है

इसी के साथ, साल का एवरेज इंडेक्स और बेहतर होता है, और DA कैलकुलेशन लगभग 60.50 परसेंट का आंकड़ा दिखाता है, लेकिन फिर से राउंडिंग नियमों के चलते इसे भी 60 परसेंट DA पर राउंड ऑफ किया जा सकता है.

